Фронт «Во имя государства Армения» провел свой первый митинг

В субботу свой первый митинг на площади Свободы в Ереване провел Фронт «Во имя государства Армения».

Это движение стремится стать платформой, которая, по словам участников инициативы, будет бороться за смену власти. Фронт собирается объединить вокруг себя различные политические партии и отдельные лица.

Во время первого митинга движения были представлены основные положения программы Фронта. Движение готовится создать «временное правительство» и, как заявили выступающие, тем временем объявить амнистию и освободить «политических заключенных», впоследствии со стороны «Учредительного собрания» утвердить «Конституцию» и провести новые выборы.

Председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян заявил, что движение, по сути, является беспартийным и должно объединить все усилия для того, чтобы не допустить выдвижения Сержа Саргсяна кандидатом на пост премьер-министра. По словам Мартиросяна, если правящая Республиканская партия Армении решит, что после 9 апреля Серж Саргсян должен остаться у власти, то «в ближайшие годы из Армении эмигрируют еще несколько десятков тысяч граждан», и это то, чего они не должны допустить.

На площади Свободы, как это оценили сами организаторы митинга, было довольно многолюдно, что, по словам челнов Фронта, было неожиданным для них самих.

Следующий митинг движение планирует провести 16 марта. Этот день также является годовщиной смерти Артура Саргсяна, «доставщика еды» членам группы «Сасна црер».

Также было объявлено, что регулярные митинги будут проводиться в течение 7 дней, начиная с 9 апреля, когда завершаются полномочия Сержа Саргсяна на посту президента Армении, а фракции Национального собрания должны в семидневный срок представить своих кандидатов на пост премьер-министра.

На митинге 10 марта также присутствовали лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, депутат от той же фракции Арарат Мирзоян и ряд правозащитников.

В своей речи известный правозащитник Артур Сакунц, говоря о политзаключенных в Армении, в частности, упомянул имена Шанта Арутюняна, Жирайра Сефиляна и Андриаса Гукасяна.