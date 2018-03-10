Обзор прессы за 10 марта

Газета «Грапарак» пишет о субботнем митинге оппозиционной инициативной группы «Фронт во имя государства Армения». Издание приводит мнение председателя общественной организации «Сотрудничество во имя демократии» Степана Даниеляна о том, что если цель оппозиции заключается в том, чтобы не дать Сержу Саргсяну возможности стать премьер-министром, то, обсуждая вопрос о том, удастся ли достичь успеха или нет, надо понять, что из себя представляет данный вопрос. По словам Даниеляна, если целью митинга является то, чтобы Серж Саргсян не был премьер-министром, то это требование сформулировано неправильно. «За последние 30 лет мы видели разные митинги, которые были направлены против отдельных лиц. Эти лица сменились, но ситуация только ухудшилась. Если вместо Сержа Саргсяна будет какой-то другой премьер-министр, то через какое-то время митинг будет организован уже против этого лица. Поэтому целью должно быть не лицо, а конкретное явление. И предъявляя требование, надо сформулировать следующий шаг: если мы придем к власти, то что мы будет делать? Что мы считаем жизненно важной задачей страны? Если задача не будет сформулирована, то консолидация людей не получится», - отмечает Даниелян.

Редакционная статья газеты «Жаманак» посвящена армяно-азербайджанским отношениям: «Азербайджан начинает очередные широкомасштабные учения, в которых примут участие более 20 тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц техники. Во время учений будет отработано ведение боевых действий в горных условиях. Очередные широкомасштабные учения в Азербайджане, несомненно, в Армении дадут повод для оценок и заявлений о неизбежности войны. Расчет Азербайджана состоит также в том, чтобы Армения от режима обеспечения мира путем сдерживания перешла в режим паники и обреченности на войну, что является деструктивным, разрушительным режимом… Война не неизбежна. Все зависит от того, насколько быстро будет развиваться Армения».

Газета «Аравот» пишет о реакции в обществе на награждение группы женщин медалями со стороны президента страны. В числе награжденных была также продюсер многочисленных сериалов, сценарист Диана Григорян, которую, в частности, критикуют за качество созданных ею телефильмов. Редактор издания пишет: «Я армянские сериалы не смотрю и, следовательно, не знаком со сценариями Дианы Григорян. Предполагаю, что армянские сериалы по своему качеству уступают производству, скажем, компании Netflix. И это естественно. Масштабы аудитории разные. Нельзя сравнивать экономики Армении и развитых стран, и как следствие этого, ситуацию на рынке рекламы. По той же причине, газета «Аравот» никогда не станет The New York Times, что, однако, не означает, что в Армении не должны печататься газеты. Надо ли им давать государственные награды? Пожалуй, нет. Ведь речь идет о людях, работающих на коммерческом производстве. Но для меня важнее та форма, в которой говорится об этом. Если люди борются против безвкусицы, то полагаю, они сами не должны быть безвкусными, начиная с элементарных вещей. Например, они не должны использовать вульгарные выражения в отношении женщины».