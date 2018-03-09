Шармазанов: Мы, как серьезная политическая сила, все обсуждаем в свое время

Ровно через месяц истекут полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, 9 апреля также уйдут в отставку правительство и премьер-министр, однако до сих пор ни одна парламентская фракция не назвала имя кандидата в премьер-министры.

Отметим, что выдвигать кандидатов в премьер-министры по новой Конституции имеют право именно парламентские фракции.

Несмотря на это обстоятельство пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов говорит, что никакой политической неопределенности нет, кто бы ни был премьер-министром, власть и ответственность возложена на республиканское большинство.

«Мы живем не в президентской системе, чтобы все связывать с выборами одного человека. Выборов одного человека не будет. Выборами были парламентские выборы, и народ сделал свой выбор. А будущие правительства, согласно закону о регламенте Национального собрания, в соответствии с Конституцией, согласно законодательству, могут в любой момент меняться, формироваться. Важно то, что до 2022 года у власти будет Республиканская партия Армении во главе с президентом Саргсяном, мы - власть», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал представитель правящей партии.

Возможно ли, что, как и в случае с новым президентом, будет лишь один кандидат в премьер-министры? Эдуард Шармазанов это также считает возможным, поскольку, как он говорит, независимо от числа кандидатов, премьер-министром станет тот, кто пользуется поддержкой правящей партии. «В парламентской системе кандидатом в премьер-министры становится тот, кого поддерживает большинство. А выдвигать кандидата в премьер-министры по олимпийскому принципу, если знаешь, что не наберешь голосов, в чем здесь смысл?»

Что касается возможных уличных протестов, то Эдуард Шармазанов говорит, что в Армении мирные шествия и демонстрации разрешены, однако в демократических странах вопросы на улицах не решаются. «Народ против или нет - это видно на выборах. Более 770 тысяч граждан отдали свои голоса за Республиканскую партию. Повторяю, 770 тысяч граждан», - сказал Шармазанов.

На замечание Радио Азатутюн о том, что в связи с этим числом есть подозрения в фальсификациях, споуксмен правящей партии возразил: «Ни одна европейская организация, ни одна наблюдательская миссия, ни одно посольство, начиная с уважаемого посла США и заканчивая уважаемым послом Евросоюза, никто не поставил под сомнение результаты парламентских выборов 2 апреля 2017 года».

Руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, политолог Степан Григорян уверен, что Республиканская партия до последнего момента будет тянуть с выдвижением своего кандидата в премьер-министры, чтобы избежать протестов и волны недовольства. «Я думаю, понятно, почему они так тянут, поскольку власть готовит должность премьер-министра для Сержа Саргсяна, но они понимают, что чем раньше они объявят об этом, тем большей будет волна протеста», - сказал Григорян.

Политолог также не сомневается, что именно Серж Саргсян станет кандидатом в премьер-министры от Республиканской партии: «Даже если они выберут на год другого человека, а не Сержа Саргсяна, даже из их команды, ясно, что начнутся крысиные бега, все начнут приходить в кабинет этого новоизбаранного или новоназначенного премьер-министра и очень быстро произойдут изменения. Именно по этой причине исключено, что они не выдвинут Сержа Саргсяна».

Что касается замечаний правящей партии о том, что по результатам выборов она имеет политическое большинство и народ дал ей мандат на избрание премьер-министра и президента, то Степан Григорян отметил: «Неужели республиканцы верят, что они имеют поддержку 60% народа? Я Вам скажу, сколько они имеют с использованием административных ресурсов и других рычагов – на самом деле 12-15%. Народ показывает свое отношение, уезжая».

Григорян также считает, что именно из-за отсутствия легитимности Республиканская партия попытается сформировать правительство не только с партией «Дашнакцутюн», но и с блоком «Царукян». «Я не исключаю, что должность первого вице-премьера создана именно для этого, чтобы отдать ее «Процветающей Армении», я не исключаю этого», - сказал политолог.

Что касается состава нового правительства, то Эдуард Шармазанов сказал, что этот вопрос не обсуждался. «Но почему мы должны обсуждать его сейчас, если обсуждение этого вопроса запланировано на период с 9-го по 16 апреля? Мы, как серьезная политическая сила, все обсуждаем в свое время», - подчеркнул он.

Сохранит ли «Дашнакцутюн» свои министерские портфели и возможно ли, что блок «Царукян» войдет в правящую коалицию? На эти вопросы Эдуард Шармазанов ответил так: «До сих пор мы ничего не обсуждали. Исключаю или нет – сказать не могу, потому что с 9-го по 16 апреля, когда мы сначала предложим премьер-министра, а затем премьер-министр сам предложит состав правительства, политические силы сядут и обсудят это. В данный момент в Республиканской партии Армении вопрос о создании коалиции с блоком «Царукян» не обсуждался».