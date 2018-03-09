В Армении самый высокий уровень безработицы среди женщин на постсоветском пространстве

Согласно опубликованному в преддверии 8 марта докладу Международной организации труда, опубликованному 8 марта, в Армении 17,3% трудоспособных женщин старше 25 лет не могут найти работу.

Для сравнения отметим, что в занимающей в этом списке второе место Латвии только 8,6% женщин сталкиваются с проблемой безработицы.

В соседней Грузии безработные женщины составляют 7,7%, в Азербайджане - 4,8%.

Отметим, что официальная статистика Армении также тревожна. Согласно последним данным, опубликованным в прошлом году Национальной статистической службой, в Армении официально зарегистрировано 76 тысяч 624 безработных, из которых 50 тысяч 593 человека, т. е. более 60%, - это женщины.

«Нет подходящей среды, которая способствовала бы защите прав женщин», - в беседе с Радио Азатутюн выразила мнение преподаватель Ереванского государственного университета Ани Коджоян.

По ее словам, с законом проблем нет, однако написанный на бумаге закон и применение закона – это разные вещи. «В случае с женщинами работодатель может также принимать во внимание то, замужем женщина или нет, есть у нее дети или нет, может ли она иметь их в будущем и сколько она будет находиться в декретном отпуске… Хочу отметить, что это также зависит от самих женщин: если женщины осознают и не будут бояться защищать свои права в соответствующих инстанциях, это может стать очень хорошим примером и для работодателей, и для других женщин», - отметил Коджоян.

Женщины не только с трудом принимаются на работу, но и получают более низкую заработную плату. Проведенные в Армении многочисленные исследования показывают, что среднемесячная заработная плата женщин во всех секторах экономики уступает среднемесячной заработной плате мужчин.

При этом, женщины в Армении своим образованием мужчинам не уступают.

«Женщины очень часто в системе высшего образования представлены более высоким показателем... Но куда пропадают эти женщины в дальнейшем? Когда женщина сразу не устраивается на работу, на самом деле, может произойти недооценка ее навыков и способностей. Факторов, которые способствуют этому, на самом деле много», - сказала Коджоян.

К неравенству в оплате труда женщин и мужчин в конце года обратилась также ООН. В докладе организации за 2017 год «Разделенный мир: репродуктивное здоровье и права в век неравенства» авторы утверждали, что многие армянские мужчины требуют от женщины высшего образования, однако в дальнейшем не позволяют ей работать.

Бывший исполнительный представитель офиса Фонда народонаселения ООН в Армении Гарик Айрапетян, представляя доклад, заявил, что устранение дискриминации в отношении женщин может положительно повлиять на экономическое развитие страны. «Нельзя оставлять 50 процентов населения за рамками. Примерно 7-9 процентов мужчин сообщили, что не позволят своим женам работать, а я считаю, что этот показатель на самом деле гораздо выше, поскольку это латентная проблема. Это приводит примерно к 60 миллионам долларов бремени для ВВП Армении», - сказал Гарик Айрапетян.

Согласно докладу Международной организации труда, уровень безработицы среди женщин во всем мире составляет около 6%, что выше уровня безработицы среди мужчин на 0,8%.

Авторы исследования отмечают, что число работодателей-мужчин в четыре раза превышает число работодателей-женщин. Эта тенденция сохраняется на руководящих должностях.

Также отмечается, что женщины чаще мужчин соглашаются работать без заключения контракта, в обход Трудового кодекса и без вступления в профсоюзы.

Ани Коджоян в этой связи сказала: «У нас есть проблема. Государство само должно быть заинтересовано в разработке механизмов для обеспечения того, чтобы женщины оказывались в поле налогоплательщиков, потому что в этом случае страдает также государство. С другой стороны, если я смотрю с феминистской точки зрения, это, прежде всего, является нарушением прав женщин, и программы должны быть нацелены на повышение правовой осведомленности женщин, чтобы они были более требовательными».