Отбор награжденных президентом женщин вызвал волну критики

В связи с Международным женским днем 8 марта президент Армении Серж Саргсян вчера наградил группу женщин медалями, что в очередной раз вызвало волну критики.

Особенно обсуждается мотивация награждения продюсера многочисленных сериалов, сценариста Дианы Григорян медалью Мовсеса Хоренаци.

В указе президента отмечается, что медаль ей присуждена за «добросовестную и продуктивную работу в сфере телевидения». Между тем, общественные организации, занимающиеся вопросами защиты прав женщин, неоднократно критиковали созданные Григорян телесериалы, указывая на использующуюся в них уличную речь, сцены насилия по отношению к женщинам и принижение роли женщин в семье и призывая вместо пропаганды насилия в сериалах способствовать представлению модели здоровых отношений между мужчиной и женщиной.

По мнению этнографа Грануш Харатян, когда певец в жанре рабис Арменчик в 2015 году удостоился звания «Заслуженный артист», уже тогда стало ясно, что ценится в официальных кругах.

Харатян уверена, что каждый из награжденных внес свой вклад в сферу своей деятельности, между тем, возникает вопрос: должно ли это оцениваться? «Это ценные вклады нашей страны? Особенно медаль имени Хоренаци... просто сердце щемит. То есть, мы тем самым автора «Истории Армении» приравниваем к автору мыльных опер со сценами насилия», - отметила она.

То, по каким критериям были отобраны претенденты на медали, Радио Азатутюн попыталось выяснить у пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна, однако он на телефонные звонки не ответил.

Сценарист Диана Григорян попросила перезвонить ей чуть позже, однако после этого на звонки также не ответила. Вместо этого она написала на своей странице в Facebook, что люди, выступающие против ее награждения медалью, «злые и завистливые», и выразила благодарность тем, кто оценил ее многолетнюю работу.

Вчера во время мероприятия в резиденции президента десятки женщин были награждены различными медалями. Наряду с Дианой Григорян медаль Мовсеса Хоренаци получила также журналист, председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян. А телеведущая Назени Ованнисян получила медаль «Благодарность».

В своем выступлении президент Саргсян заявил, что женщины должны активно участвовать в политических процессах и строительстве страны, поскольку женщины в современных обществах должны играть серьезную роль.

«Честно говоря, не мне судить. Возможно, были люди, которые должны были получить эту медаль через некоторое время или вообще не должны были ее получить… С другой стороны, я не приемлю тот шум, который поднялся в соцсетях со вчерашнего дня», - в беседе с Радио Азатутюн сказала депутат Маргарит Есаян (РПА).

Хотя Есаян не называет имен, но считает, что награждение некоторых людей медалью было преждевременным, и оно бросило тень на других.

Во время церемонии награждения Серж Саргсян сказал: «Пройденный нами исторический путь и именно этот исторический опыт нас учат, обязывают, чтобы и сегодня женщины играли существенную роль в нашем обществе».

По мнению Грануш Харатян, эти награждения стали предметом иронии в обществе. Она напомнила, что в советское время в сфере культуры и искусства давали Сталинские премии и разные деятели боролись за них. Этнограф предлагает создать подобную медаль имени Сержа Саргсяна, поскольку, по ее словам, Армения медленно возвращается к сталинскому режиму. «Почему бы нам теперь не создать медаль имени того лица, которое поощряет этот жанр? Печальная реальность, но вполне адекватная тому процессу, который мы начали. Так и должно было быть: мы все больше и больше приближаемся именно к тем режимным обществам, где все решения принимает одно лицо», - сказала Харатян.

По ее словам, эти медали также являются своего рода средством люстрации, так можно понять, кто по какую сторону находится.