В Республиканской партии «перебежчиков» нет

Вопрос избрания нового премьер-министра Армении парламент, по всей вероятности, начнет обсуждать 17 апреля. Об этом в интервью Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Что касается выдвижения Республиканской партией кандидата в премьер-министры, то, по словам Шармазанова, правящая партия начнет обсуждать этот вопрос в начале апреля.

Отметим, что 9 апреля, когда Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента и новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность, в тот же день правительство должно уйти в отставку. Начиная с этого момента парламентские фракции в течение семи дней имеют право выдвигать своих кандидатов в премьер-министры. Согласно изменениям, внесенным в январе этого года в закон «О регламенте Национального собрания», вопрос избрания премьер-министра парламент начнет обсуждать уже на следующий день после истечения срока выдвижения кандидатов, в данном случае – 17 апреля.

Радио Азатутюн: - Господин Шармазанов, по сути, у вас есть решение о том, что до апреля вы не будете обсуждать вопрос вашего кандидата на пост премьер-министра?

Шармазанов: - Не то, что у нас есть решение... просто мы должны будем обсудить этот вопрос тогда, потому что нынешнее правительство будет работать до 9 апреля, и до 16-го мы должны выдвинуть кандидата в премьер-министры, и по всей вероятности, в начале апреля мы обсудим вопрос кандидатуры на пост премьер-министра. Многие говорят, что мы медлим, но это не мы медлим, а некоторые спешат.

Радио Азатутюн: - Учитывая, что начиная с 9 апреля в семидневный срок вы должны начать выдвижения, и, согласно новым изменениям в законе о регламенте, уже на следующий день после истечения этого срока должны состояться выборы, то есть 17-го числа, по сути, должны состояться выборы.

Шармазанов: - Не выборы, а обсуждение вопроса, потому что вопрос может обсуждаться долго и выборы могут состояться на следующий день, но обсуждение вопроса, по всей вероятности, состоится 17-го числа.

Что касается вопроса о том, в какой конкретно день состоятся сами выборы - 17 апреля или на следующий день, то Эдуард Шармазанов сказал, что все зависит от объема выступлений и вопросов. Кстати, если оппозиционная фракция «Елк» также выдвинет кандидата в премьер-министры, то и кандидат от власти, и кандидат от оппозиции 17 апреля выступят с программными выступлениями. Отметим, что в отличие от выборов президента выборы премьер-министра не будут закрытыми, тайными, то есть, на табло будет высвечено, как проголосовал каждый из 105 депутатов.

Кстати, вице-спикер НС счел смешными утверждения о том, что власть специально сделала выборы премьер-министра открытыми, чтобы таким образом контролировать депутатов-республиканцев, не подчиняющихся решению партии. Как по-русски сформулировал Шармазанов, в Республиканской партии перебежчиков, то есть предателей, нет.

Шармазанов: - Разве Республиканская партия сама своему кандидату не доверяет? Пусть ищут перебежчиков в других партиях. В нашей Республиканской партии перебежчиков нет.

Радио Азатутюн: - Господин Шармазанов, хотя вы говорите, что этот вопрос еще не обсуждался, но оппозиция уверена, что Серж Саргсян будет выдвинут на пост премьер-министра, и она приводит ряд доводов. Это, в частности, заявления представителей РПА, а также то, что именно для Сержа Саргсяна должность премьер-министра усиливается и создается суперпремьерская страна. Также прозвучало мнение, что Серж Саргсян не собирается покидать президентскую резиденцию, и это является еще одним доказательством того, что он не уйдет, по сути, в этом случае продолжит править уже на посту премьер-министра.

Шармазанов: - Республиканская партия будет руководствоваться интересами Республики Армения. Мы будем руководствоваться исключительно государственными и национальными интересами, и тот, кто наилучшим образом сможет выполнять предусмотренные Конституцией полномочия премьер-министра, тот и будет выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения.

Радио Азатутюн: - Правда ли, что Серж Саргсян не покинет президентский дворец после 9 апреля?

Шармазанов: - На все вопросы мы ответим до 16 апреля, когда выдвинем нашего кандидата в премьер-министры.

Добавим, что оппозиционная фракция «Елк», имеющая в парламенте 9 мандатов, также выдвинет кандидата в премьер-министры, это однозначно, однако кто станет этим кандидатом, пока неясно. Как сообщил Радио Азатутюн депутат фракции Арам Саргсян, вопрос кандидата в премьер-министры пока не обсуждался.

Кстати, ранее руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян сказал Радио Азатутюн, что у них есть три кандидата на пост премьер-министра - Арам Саргсян, Эдмон Марукян и Никол Пашинян.