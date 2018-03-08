В «Еркир цирани» вопрос присоединения к борьбе «Елк» не обсуждался

Партия «Еркир цирани» пока не может выразить четкую позицию о том, присоединится ли она к объявленной одним из лидеров блока «Елк» Николом Пашиняном борьбе против возможного премьерства Сержа Саргсяна.

««Елк» не проводил никаких собраний в этом направлении. Я не видела. Я не могу комментировать намерение, потому что это просто намерение. А мы проводим нашу деятельность еще с сентября», - сказала лидер оппозиционной партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян.

Она напомнила о стартовавших с сентября 2017 года встречах членов их партии в областях страны и в Диаспоре, где они призывают к восстанию против правящего режима.

Ранее глава парламентской фракции блока «Елк», председатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян сделал запись в Facebook: «Я обсудил со своей семьей предварительный план действий. Они готовы снова отправить меня на площадь Свободы».

Заруи Постанджян отметила, что «Елк» пока не предложил свою политическую повестку дня, следовательно, вопрос присоединения или неприсоединения к нему в «Еркир цирани» не обсуждался.

«Сегодняшнее Национальное собрание является незаконным органом. Действующая сегодня Конституция является незаконной, сфальсифицированной. Повестка дня должна быть следующей: мы признаем те конституционные законы, посредством которых мы создаем демократическую структуру с механизмами сдержек и противовесов. Если мы этого не сделаем, не Серж Саргсян, так кто-то другой - это та же политическая система», - сказала Постанджян.

Она убеждена, что реальных изменений можно достичь, призвав к ответственности бывшие и нынешние власти за совершенные ими преступления.

В этом контексте Постанджян также коснулась избрания парламентом Армена Саргисян четвертым президентом Армении: «Можно сказать, привели с улицы кого-то, кто вовлечен в коррупционные процессы. Армен Саргсян, говоря народным языком, хопанчи... Какое отношение имеет этот человек к нашим политическим процессам и как в них вовлечен?»

Напомним, примерно через месяц, 9 апреля, Серж Саргсян сложит с себя президентские полномочия. 2 марта Национальное собрание избрало Армена Саргсяна 4-ым президентом Армении.

Отметим, что хотя по новой Конституции президент республики является главой государства, однако он наделен ограниченными полномочиями, а должностным лицом номер один в стране является премьер-министр.