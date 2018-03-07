«Елк» утверждает, что депутаты от РПА голосовали за своих отсутствующих товарищей по фракции

После голосования в первом чтении по проекту конституционного закона «О референдуме» глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что депутаты фракции правящей Республиканской партии Армени (РПА) голосовали за своих отсутствующих товарищей по фракции.

Закон является конституционным, поэтому для принятия законопроекта было необходимо не менее 3/5 голосов депутатов, то есть 63 голоса. Председатель Национального собрания Ара Баблоян еще до заявления Пашиняна сказал, что проект принят 64 голосами «за», 33 - «против».

Депутаты оппозиционных фракций «Царукян» и «Елк» высказались против представленного правительством проекта, фракции правящей Республиканской партии и ее коалиционного партнера АРФ «Дашнакцутюн» - за законопроект.

Никол Пашинян сначала потребовал восстановить на табло картину голосования, затем взял у секретариата результаты голосования и сказал: «На голосовании по конституционному закону «О референдуме» Ашот Арсенян не присутствовал, но напротив его имени было отмечено «за», и он зарегистрирован… Мы должны понять, что произошло».

Республиканец Ашот Арсенян является учредителем компании «Джермук груп», он приходит в парламент преимущественно для участия в голосовании. Арсенян избирался депутатом на протяжении 15 лет. Он входит в тройку депутатов, задекларировавших больше всего денежных средств, является долларовым миллионером.

По данным сайта «ParliamentMonitoring», следящего за деятельностью Национального собрания, Ашот Арсенян за пять лет работы парламента предыдущего созыва ни разу не выступил и не озвучил ни одного вопроса.

Несмотря на это, согласно официальным результатам выборов, жители Сюника и Вайоц Дзора отдали за него 18 тысяч голосов. За прошедший год Арсенян также ни разу не выступил и не задал ни одного вопроса.

На заявление Никола Пашиняна ответил спикер парламента Ара Баблоян, сказав, что они не могут снова рассмотреть этот вопрос, поскольку некоторые депутаты уже покинули зал заседаний, хотя, отметим, голосования еще продолжались. «Они проголосовали и вышли, и теперь мы не можем вновь рассмотреть этот вопрос. Решение принято», - сказал Баблоян.

Арарат Мирзоян («Елк») спросил: «В этом маленьком зале Вы можете исключить мошенничество и фальсификацию голосований или нет, господин Баблоян? Уже в который раз мы сталкиваемся с этой проблемой, когда голосуют друг за друга. Это очень существенный вопрос. Не думайте, что это так легко сойдет с рук. Я не пойму, вы что принимаете нас за дураков? Можете – обеспечьте число ваших депутатов, не можете – не голосуйте».

«Я всех уважаю, и невозможно, чтобы я не учёл чье-то мнение, - ответил Баблоян. - По Вашему требованию мы повторили ту картину, которая была. В тот момент вы очень внимательно смотрели и никак не отреагировали. После этого, когда депутаты вышли из зала, вы уже реагируете, на что я не могу отреагировать, извините».

Никол Пашинян сказал: «Самая большая проблема нашей страны состоит в том, что первые лица нашего государства могут просто смотреть всем в глаза и продвигать ложь в качестве истины… в этом проблема. Мы говорим: человека здесь не было, он не голосовал. Ну давайте снимем на видеокамеру, посмотрим, он присутствовал во время регистрации или нет».

«Уважаемые друзья, - обратился к депутатам вице-спикер НС Эдуард Шармазанов (РПА),- в любом случае, был он или не был, было получено 63 голоса, и решение принято. Остальные вопросы можно обсудить позже».

Слово взял Геворк Горгисян («Елк»): «У Национального собрания есть президиум: председатель и три заместителя. Почему это бремя вновь возложено на нас - следить, чтобы один не голосовал за другого? Это детский сад что ли?..»

Ему ответил Ара Баблоян: «Мы имеем 105 депутатов, и каждый депутат имеет право контролировать и высказывать своё мнение. Да, у нас есть наши обязанности: я восстановил картину голосования, и вы проконтролировали эту картину».