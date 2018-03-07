Правительство более чем на 5 млн драмов приобрело платные телеканалы

Аппарат правительства выделил из госбюджета 2,5 млн драмов на просмотр платных телеканалов. «Тун-туник», «Детский мир», «Baby TV» - в том числе и для просмотра таких телеканалов правительство заключило договор с компанией «Юком».

Из договоров, опубликованных в системе электронных закупок ARMEPS Министерства финансов, видно, что по меньшей мере 10 ведомств и комитетов за просмотр платных телеканалов в течение всего 2018 года заплатили более 5 млн драмов.

Чтобы выяснить, какова была цель покупки каналов и насколько это способствует эффективной работе этих структур, Радио Азатутюн направило запросы в эти учреждения. Почти все в своих ответах утверждают, что это эффективные расходы, только из Министерства энергетики возразили и подчеркнули, что нет четких критериев влияния упомянутых телеканалов на эффективность их работы, а поскольку куритериев нет, они не могут ответить на этот вопрос.

По мнению бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатряна, утверждение о том, что это способствует эффективности работы, просто несерьезно: «Будет удивительно, если они найдут для этого время. Тем более, в условиях Республики Армения у них не должно быть даже времени подтереть себе нос».

В Государственном комитете кадастра недвижимости, заплатившем за телеканалы «Джан TV», «Кухня ТВ», «Индия ТВ», «Телепутешествия» и другие подобные каналы, к примеру, утверждают, что приобретение этих каналов на самом деле способствует эффективной и прозрачной работе ведомства.

Государственная комиссия по регулированию ядерной безопасности по договору потребовала от «Юком», чтобы в их пакет был включен телеканал о животных «Animal planet». На наш вопрос, с какой целью, из комитета ответили, что эти каналы необходимы «для осуществления функций в вопросах аварийного реагирования с Международным агентством по атомной энергии».

А в Центральной избирательной комиссии утверждают, что купили телеканалы для того, чтобы следить за предвыборной кампанией, между тем, парламентские выборы и выборы в Совет старейшин Еревана прошли в прошлом году, а президента в этом году избрал парламент.

Бывший мэр Еревана считает странным также то, что в ведомствах могут быть несколько десятков телевизоров. «Почему они их приобрели, с какой целью?» - спрашивает он, отмечая, что в прошлом подобной практики не было.

Он также напомнил о заявлениях членов действующего правительства о необходимости экономии. «Чем больше они об этом говорят, тем больше у них увеличиваются неэффективные расходы, и это очередной факт того, что правительство больше занимается показухой, чем на самом деле что-то делает», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал Ваагн Хачатрян.

Он уверен, что это не мелочь и что это говорит о неэффективности управления. Хачатрян делает вывод, что, по-видимому, наряду с автомобилем и секретаршей для чиновников сейчас обязательным является также наличие платных телеканалов.

Некоторые члены правительства в течение всего 2018 году смогут смотреть каналы «Fashion TV», «Домашние животные», «Охота и рыбалка», «Шансон ТВ», «Disney Channel». В пакет также включены 1-й и 2-й общественные телеканалы Италии, спортивный телеканал Италии, а также десятки каналов, показывающих фильмы и сериалы.

Как пишет в ответном письме аппарат правительства, для ряда их подразделений просмотр платных телеканалов необходим.