Серж Саргсян – тот человек, который в состоянии нести «это тяжелое бремя»

По словам руководителя фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграма Багдасаряна, если политические силы, помимо Сержа Саргсяна, предложат другого кандидата на пост премьер-министра, РПА готова это обсудить.

«Но не предлагают», - сказал Багдасарян, добавив, что Армения - воюющая страна, есть проблема безопасности и незавершенные переговоры по карабахскому урегулированию.

Представитель РПА убежден, что Серж Саргсяном является тем человеком, который в состоянии нести «это тяжелое бремя».

«Это мое личное мнение», - добавил Багдасарян.

Пресса со ссылкой на официальные данные пишет, что за годы президентства Сержа Саргсяна из Армении уехало более 370 тысяч человек.

Эти темпы эмиграции, по словам Багдасаряна, не остановят РПА, если она решит выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру лидера партии. «Кто бы ни был [президентом], этот процесс продолжался бы. И в данном случае мы очень позитивно оцениваем и вопрос нашей безопасности и наши экономические достижения, чего мы достигли в условиях этой блокады, отсутствия коммуникаций, и также предпринятые нами шаги – [вступление] в Евразийский экономический союз, подписание соглашения с Европейским союзом...», - сказал он.

Дальнейшее пребывание Сержа Саргсяна у валсти, уже в качестве премьер-министра, неприемлемо для оппозиционного блока «Елк». Оппозиционеры с целью срыва этого сценария разрабатывают «дорожную карту», ​считая возможной также уличную борьбу. ​В «Елк» не исключают, что объявят о своем решении уже на этой неделе.

Республиканец Ваграм Багдасарян сомневается в том, что по призыву «Елк» большое число людей выйдет на улицы. Он советует оппозиционной силе вместо выхода на улицы использовать трибуну парламента.

«Политическая сила, которой предоставлена политическая трибуна номер один республики… мне кажется, они должны правильно использовать эту трибуну. Перевод политики на улицы еще никогда не давал результата и не был эффективным ни с точки зрения развития страны, ни с точки зрения становления данной политической силы», - заявил глава фракции РПА.

Представитель «Елк» Арарат Мирзоян на это возразил: «Мы сами решим, какой путь выбрать. Это не дело Ваграма Багдасаряна».