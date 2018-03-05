Комиссия НС дала положительное заключение по законопроекту о расширении полномочий премьер-министра

В постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении сегодня были обсуждены и получили положительное заключение законодательные инициативы, значительно повышающие роль премьер-министра.

Согласно одной из них, Служба национальной безопасности и Полиция переходят в подчинение премьер-министра.

По словам председателя комиссии Геворка Костаняна (правящая Республиканская партия Армении), эти законодательные поправки не направлены на создание суперпремьерства. «Наши оппозиционные коллеги часто говорят, что мы создаем суперпремьерство, либо дают другие характеристики. На самом деле здесь вопрос в том, что мы делаем премьер-министра более ответственным. Когда мы субъективно даем какое-то право, мы хотим этим не усилить этот субъект, а сделать его более ответственным. И сегодня, после принятия этого закона, премьер-министр уже несет прямую ответственность и за Полицию, и за Службу национальной безопасности. И мы, фактически, говорим о создании статуса ответственного премьер-министра», - заявил он.

Согласно другой предложенной поправке, президент уже не может по своему усмотрению присуждать государственные награды, ордена и медали. Он может только утверждать представленные ходатайства. Ходатайство могут представить премьер-министр, председатели Национального собрания, Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Однако, если последние трое могут выступать с ходатайством о присуждении наград, связанных только с их сферой деятельности, то премьер-министр правомочен обращаться с ходатайством касательно всех государственных наград и почетных званий.

По утверждению министра юстиции Давида Арутюняна, эти изменения вытекают из требований новой Конституции. «Конституция прямо предусматривает, что президент должен делать это на основе предложения», - сказал он.

А какие полномочия остаются у президента?

«Когда мы говорим о ком-то и называем эту должность главой государства, само по себе существование этой должности уже оказывает влияние. Это то, что в политологии называется «мягкой силой». И эта идея зародилась еще в Древнем Китае. Лао-цзы говорил, что вода - самое мягкое тело, когда описывал «мягкую силу», но она может уничтожить самые твердые вещи. Мы говорим именно о подобной модели власти. И должность президента республики уже сама по себе является довольно влиятельной, чтобы он мог довести до назначения свои политические подходы, свою позицию и оказывать влияние», - пояснил Арутюнян.

В ходе обсуждения законопроекта, касающегося государственных наград, полемика разгорелась по вопросу о том, что после конституционных изменений звание «Национальный герой» осталось неопределенным. Оно фактически никак не вписывается в конституционные формулировки. Если сейчас в действующем законе есть высшее звание «Национальный герой», то уже после 9 апреля высших званий больше не будет: государственные награды будут лишь в виде орденов и медалей. Будут также почетные звания, например, «Народный артист» или «Заслуженный артист», которые не имеют статуса государственной награды.

Поэтому, по словам министра юстиции Давида Арутюняна, звание «Национальный герой» не может быть установлено в ряду почетных званий.

Предложенное правительством решение является следующим: получившего орден «Отечества» считать имеющим звание «Национальный герой». «Поскольку сегодня высшее звание не установлено, а мы не хотим рассматривать звание «Национальный герой» в том же ряду, что и звание «Народный артист», «Заслуженный врач» и прочее, в этом причина того, что мы пошли на использование других полномочий, присуждаем ордена, медали, и из этого вытекает это высшее звание», - сказал Арутюнян.

Это предложение вызвало жаркие дебаты в комиссии. Артак Зейналян («Елк») сказал, что это Национальный герой должен быть награжден орденом, а не награжденный орденом должен стать Национальным героем. «Возможно, нужно сказать наоборот: Национальный герой награждается такой-то медалью... Потому что здесь важно быть Национальным героем, а не иметь орден», - отметил оппозиционный депутат.

Давид Арутюнян согласился с тем, что проблема существует, однако ни одно из предложений членов комиссии принято не было. «Я вижу логику в Ваших словах. Но пока не вижу идеального решения», - сказал министр.

Чтобы прийти к общему знаменателю, в работе комиссии даже объявили перерыв. В конце концов, члены комиссии согласились подвергнуть законопроект изменениям после его принятия в первом чтении.