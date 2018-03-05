Пашинян: «Для Сержа Саргсяна внедряется премьерская диктатура»

В Армении внедряется премьерская диктатура, подобная система может быть создана только для Сержа Саргсяна, сегодня в ходе парламентских брифингов заявил руководитель оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, почему он убежден в том, что Серж Саргсян, несмотря на сделанное им в 2014 году заявление о том, что не будет претендовать на должности президента или премьер-министра, все равно будет выдвинут на должность премьер-министра.

«Я сделал в Национальном собрании заявление о том, что фракция Республиканской партии Армении собирается выдвинуть кандидатуру Сержа Саркисяна, и республиканцы этого не опровергли. Далее, законодательные изменения подсказывают это, потому что я Вам сказал, что в сатирическом жанре произошли законодательные изменения, в результате чего выборы премьер-министра со 2 мая были перенесены на 17 апреля, и это обстоятельство также подсказывает это. Кстати, скажу, что многие удивляются, говорят: «Как это может быть, чтобы произошли законодательные изменения, и это не было замечено?» В данном случае это изменение было внесено в приложенный к закону «О Конституционном суде» пакет проектов, который никак не связан с выборами премьер-министра. Вот в таких условиях подобные изменения становятся возможны. И также заявления республиканцев, думаю, нам подсказывают, делают очевидным, что Республиканская партия собирается выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна», - сказал Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он возможным, что после того, как они соберут людей на площади Свобода, станет ясно, что Серж Саргсян не хочет выдвигаться на пост премьер-министра, Никол Пашинян ответил, что считает этот сценарий маловероятным, судя по предпринимаемым законодательным изменениям.

«Да, подобный сценарий я в данный момент не считаю вероятным, подобный сценарий считаю вероятным только под давлением народа. Если Вы, например, посмотрите законодательные пакеты, которые будут рассматриваться на завтрашнем внеочередном заседании, то увидите, что этими законодательными пакетами в Армении внедряется система премьерской диктатуры, и позвольте мене сказать, что подобная система может быть построена лишь для Сержа Саргсяна», - заявил оппозиционный депутат.

Отметим, что 9 апреля, в тот же день, когда Серж Саргсян сложит с себя полномочия президента и новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность, правительство должно уйти в отставку.

При этом, согласно Конституции, президент немедленно принимает отставку правительства. Начиная с этого момента парламентские фракции в 7-дневный срок имеют право выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

Примечательно, что в соответствии с поправками, внесенными в закон «Регламент Национального собрания» в январе этого года, вопрос об избрании премьер-министра будет обсуждаться на следующий же день после истечения срока выдвижения кандидатов.Между тем, до внесения этих поправок вопрос об избрании премьер-министра подлежал обсуждению после истечения срока выдвижения кандидатов на ближайших очередных заседаниях национального собрания. То есть, внесенные изменения ускорили процесс избрания премьер-министра.

Именно это обстоятельство позволяет оппозиционному депутату Николу Пашиняну утверждать, что делается попытка избрать Сержа Саргсяна на должность премьер-министра так, чтобы общество не успело мобилизоваться против этого решения.

На вопрос Радио Азатутюн, учитывая это обстоятельство, удастся ли ему с 9-го по 17 апреля активизировать людей и вывести людей на улицы, Пашинян дал однозначный ответ: «Если сможем – сможем, если не сможем, значит, выяснится, что не можем. Если мы, например, в результате принятия решений будем иметь такую площадь, которая нам позволит сказать: что эта площадь делегирована народом Армении, я считаю себя гарантом того, что это завершится сменой власти. Если выяснится, что этот вопрос не волнует граждан Республики Армения, я сказал: что мы будем вынуждены констатировать этот статус-кво».

Между тем, глава фракции правящей РПА Ваграм Багдасарян заверил, что решение о кандидатуре премьер-министра пока не принято, с иронией добавив, что складывается впечатление, что оппозиция сама хочет выдвинуть Сержа Саргсяна.

​«Если оппозиция убеждена в этом, мне кажется, что уже они выдвигают Сержа Саргсяна, у нас подобного решения нет, если они предложат, мы обсудим этот вопрос», - сказал Багдасарян.

На вопрос, возможно ли, что Республиканская партия преподнесет сюрприз готовящейся к борьбе оппозиции и не выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, Ваграм Багдасрян ответил, что ничего не исключено.

«Не ждите сюрпризов, у нас нет решения, и в политике ничего нельзя исключать. Я вновь повторяю, каждый день все меняется, каждую ночь в политике может что-то измениться, потерпите, мы обсудим это и Вас проинформируем», - сказал Багдасарян.

Добавим, что в оппозиционном блоке «Елк» все еще продолжаются обсуждения вокруг дорожной карты по предотвращению воспроизводства Сержа Саргсяна на должности премьер-министра. Как отметил Никол Пашинян, окончательного решения у них пока нет, однако ответы на все вопросы должны быть даны в течение этой недели.