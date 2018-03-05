Согласно поправкам в закон президент будет лишь утверждать решения о присуждении государственных наград и званий

В комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении сегодня в числе других вопросов был также обсужден вопрос о внесении поправок в закон о государственных наградах и почетных званиях, согласно которым отныне право на обращение с ходатайством о присуждении государственных наград и почетных званий будут иметь премьер-министр, Национальное собрание, Конституционный суд и председатель Высшего судебного совета, а президент лишь должен будет утвердить это ходатайство.

Если Национальное собрание, Конституционный суд и председатель Высшего судебного совета правомочны выступать с ходатайством о присуждении наград или званий лицам, связанным с их сферой деятельности, то премьер-министр правомочен обращаться с ходатайством к президенту республики касательно всех государственных наград и званий.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, не означает ли это, что таким образом очередной рычаг отнимается у президента страны, министр юстиции Давид Арутюнян отметил, что эти изменения вносятся для приведения законов в соответствие с Конституцией.