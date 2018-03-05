Пресс-секретарь РПА: «Возможно, Серж Саргсян станет премьер-министром»

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов считает возможным занятие Сержем Саргсяном должности премьер-министра Армении.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось у пресс-секретаря РПА, возможно ли, что Серж Саргсян по истечении срока своих президентских полномочий станет премьер-министром.

«Возможно, но этот вопрос мы в партии не обсуждали. Все заявления оппозиционных политических деятелей о будущем премьер-министре и правительстве преждевременны, поскольку этот вопрос Республиканская партия обсудит после 9 апреля, когда действующий президент сложит с себя полномочия, правительство подаст в отставку, у нас до 16 числа есть время, и за это время мы это обсудим», - сказал Шармазанов.

В то же время, споуксмен правящей партии подчеркнул, что РПА на выборах 2 апреля 2017 года получила голоса 770 тысяч граждан и это накладывает на РПА обязательство в любом своем решении прежде всего исходить из интересов этих граждан и верховенства интересов государства.

«А мое личное мнение состоит в следующем: ни в Республиканской партии, ни тем более среди активных политических деятелей как в оппозиции, как и во власти Армении нет деятеля, который может лучше выполнить функции премьер-министра государства, чем председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян», - сказал Шармазанов.