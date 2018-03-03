Обзор прессы за 3 марта

Армянская пресса пишет об избрании Армена Саргсяна четвертым президентом Армении.

Редактор газеты «Грапарак» пишет: «По-человечески, я понимаю недовольство тех людей, которые говорят: что вы пристали к Армену Саргсяну, какая разница, когда он отказался от британского гражданства – в 2014 году или в 2012 году. Но в одном вопросе мы должны определиться: законы должны соблюдаться или же они пишутся изначально для того, чтобы их нарушать? Если нашей целью является более полноценное использование диаспоры и этому мешают некоторые цензы, заложенные в Конституции, может стоило отказаться от этих цензов? А если уже написали и этого избежать было не возможно, тогда будьте добры соблюдать букву закона. Это поможет нам сдерживать искушение любого нарушить закон».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «1 марта этого года действующий президент Армении Серж Саргсян отменил армяно-турецкие протоколы, против которых более восьми лет протестовали различные круги диаспоры, в первую очередь партия «Дашнакцутюн». 2 марта президентом Армении был избран Армен Саргсян, который пользуется поддержкой этих кругов. Третий президент о своем намерении говорил давно, а вопрос четвертого президента, по сути, был решен в момент выдвижения. Такое выдвижение было также посылом диаспоре. Помните, когда обсуждалась новая Конституция, была идея, что четвертого президента будут избирать также представители структур диаспоры. Впоследствии от этой идеи отказались. Несмотря на то, что 26 лет говорится о важности диаспоры, мы, я имею в виду 10 миллионов армян, рассеянных по всему миру, пока не нашли алгоритм сотрудничества. Не думаю, что в этом вопросе завтра все изменится, но возможно Армен Саргсян начнет поиск этого алгоритма».

В редакционной статье под заголовком «Гонка вооружений против Армении» газета «Айкакан жаманак» пишет: «В то время, как в Армении происходили выборы четвертого президента и кандидат в президенты выступал в парламенте, армянское общество, пожалуй, с большим интересом слушало послание лидера другой страны, президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Около 40 процентов более чем двухчасового выступления Путина было посвящено новым российским вооружениям. Дело в том, что то, что стояло за этим выступлением, непосредственно будет влиять на Армению. В России есть четкий запрос на милитаризацию и очевидно, что в ближайшем будущем Россия еще сильнее вовлечется в гонку вооружений. А Россия является нашим основным внешнеторговым партнером. Спад покупательской способности в России уменьшит спрос на наши товары. Это также скажется на частных трансфертах из России в Армению. Очевидно, что в первую очередь санкции затронут сферу российского ВПК, а Россия является основным, если не сказать единственным, поставщиком оружия для Армении. Одним словом, ожидающиеся последствия слов Путина ударят по самым чувствительным и в чем то даже болезненным точкам нашей страны – экспорт, частные трансферты, зарубежные инвестиции и поставки оружия. Так что, совсем не удивительно, что армянскому обществу в эти дни, по меньшей мере, было не менее интересно следить за выступлением Путина, чем за тем, кого президентом назначил Серж Саргсян».