После укрупнения общин будет внедрен институт социального работника.

Этот специалист будет ходить из дома в дом и собирать информацию о социальном положении людей, зафиксирует те социальные проблемы, которые есть в семьях.

Хотя его работодателем будет глава общины, однако министр территориального управления Давид Локян сегодня на конференции, в которой приняли участие 60 руководителей общин и 10 вице-губернаторов, сказал, что соцработники должны быть по возможности независимыми.

«Этот сотрудник должен стать тем основным человеком, который будет направлять в этом вопросе руководителя общины, совет старейшин, вообще органы местного самоуправления. Мы не пожалеем ничего для подготовки этих сотрудников», - сказал министр.

После конференции Радио Азатутюн поинтересовалось у министра: если социальная картина общины будет составляться на основе собранных социальным работником сведений, в таком случае чем будут заниматься действующие в администрации общины социальные службы, которые фиксируют те критерии, на основании которых, к примеру, семьи получают пособие? Министр ответил, что эти данные будут проверяться и подтверждаться в общине для получения реальной картины.

«Мы до сих пор спорим, жалуемся, что в данных о получающих пособия семьях существуют неточности. Часто бывают семьи, которые финансово обеспечены, но оказываются в списке, и есть действительно нуждающиеся в пособии семьи, которых нет в этом списке. Сейчас мы хотим иметь представителей в общинах, которые будут постоянно напрямую предоставлять эту информацию общине. И подготовятся к тому шагу, когда община станет решать, кто должен воспользоваться социальным пособием», - сказал Локян.

Кстати, особенно после выборов руководители общин подверглись критике, их обвиняют в обеспечении голосов в основном в поддержку правящей Республиканской партии Армении.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, есть ли в связи с этим уверенность в том, что главы общин не будут оказывать давление на соцработника, исключат коррупционные риски, чтобы соцработник действительно был независимым в вопросе объективного фиксирования социальной картины в семье, директор организации World Vision Armenia Жирайр Эдилян сказал: «В течение трех лет реализации программы мы будем проводить мониторинг того, какие программы осуществляются и на что направляются ресурсы общины».