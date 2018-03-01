Митинг, посвященный 10-й годовщине событий 1 марта, завершился шествием и церемонией поминовения

В связи с десятой годовщиной событий 1-2 марта 2008 года возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) провела митинг на площади Свободы в Ереване, за которым последовали шествие и церемония поминовения погибших у памятника Александру Мясникяну.

Сам Тер-Петросян в митинге участия не принимал. В шествии вместе с бывшими политическими союзниками участвовал также руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян - один из ключевых участников событий 2008 года. Из других политических сил присутствовали председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян, представители «Учредительного парламента».

В начале митинга заместитель председателя АНК Левон Зурабян сказал, что митинг был организован вместе с Народной партией Армении (НПА). Однако руководитель НПА Степан Демирчян также не принял участия в митинге.

Помимо граждан, сопровождавшие шествие полицейские также возложили цветы к памятнику Мясникяну, где происходили трагические события десятилетней давности.

Напомним, рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения.