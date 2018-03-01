Правительство продало «Наирит-2» компании, зарегистрированной всего неделю назад

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило отчуждение «путем прямой продажи» в пользу компании «А-С Инвестментс» за 626,9 млн драмов зданий и сооружений, а также и земельного участка площадью 10,3 гектаров, принадлежащих ЗАО «Наирит-2» и расположенных по адресу г. Ереван, Арташатское шоссе 5/1.

Представивший на заседании правительства проект данного решения заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Карен Каграманян заверил, что «А-С Инвестментс» в течение 7-10 лет обязалась инвестировать около 7,5 млрд драмов и создать 250 рабочих мест.

Согласно электронной системе государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции, компания «А-С Инвестментс» была зарегистрирована 22 февраля этого года, ее единственным учредителем является Геворк Арменович Акопян.