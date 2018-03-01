Армен Саргсян: «Постараюсь быть президентом не только парламента, но и граждан Армении»

«Я постараюсь быть президентом не только этого парламента, но и граждан Республики Армения», - сегодня с парламентской трибуны заявил кандидат на пост четвертого президента Армении Армен Саргсян.

Он заверил, что в случае избрания приложит все усилия для того, чтобы его деятельность была в рамках Конституции, будет работать со всей искренностью и честностью.

«Я буду тем, кто будет исполнять не только обязанности президента, но и наивысшую обязанность гражданина Республики Армения – быть в первую очередь гражданином этой страны. Конечно же, еще раз выражая благодарность президенту республики, партии «Дашнакцутюн», блоку «Царукян» и «Елк», я постараюсь быть президентом не только этого парламента, но и президентом граждан Республики Армения», - заявил Армен Саргсян.

В своем выступлении перед парламентариями кандидат в президенты затронул ряд вопросов, в качестве кандидата сформулировал принципы, которые будут лежать в основе его деятельности.

Обращаясь к вопросу нетерпимости в обществе, Армен Саргсян подчеркнул, что невозможно развиваться и двигаться вперед, когда общество разделено.

«Даже водоразделы из-за мелких, искусственных разногласий становятся причиной маргинализации различных слоев общества. Любая новая, конструктивная идея сразу же отвергается только потому, что она исходит от противоположной команды. Кто как, а армянский народ не может позволить себе роскошь нетерпимости. Альтернативой нетерпимости является диалог», - подчеркнул Армен Саргсян.