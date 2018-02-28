Серж Саргсян может остаться председателем совета ЕГУ

Покидающий 9 апреля пост президента Армении Серж Саргсян не откажется от других своих должностей. Он останется председателем Федерации шахмат и совета Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом в конце прошлого года объявил сам Серж Саргсян на заседании совета ЕГУ.

Остаться на занимаемой должности в ЕГУ Саргсяну могли помещать предусматриваемые изменения в закон о высшем образовании, согласно которым в составе советов вузов не могут быть лица, занимающие политические должности. Однако затем в проект были внесены изменения и было установлено, что лишь в случае ЕГУ особенности статуса и управления будет определять правительство.

По словам изучившего проект эксперта Аревик Анапиосян, в соответствии с новыми изменениями Саргсян сможет остаться на своем посту. «Теоретически, не исключено, что человек, занимающий политический пост, также может быть членом и даже председателем совета Ереванского государственного университета», - сказала она.

В прошлом году, 25 декабря, Серж Саргсян в ЕГУ принимал участие в заседании совета вуза, на котором заявил, что независимо ни от чего не откажется от должностей в ЕГУ и Федерации шахмат.

Аревик Анапиосян подчеркивает, что в тот же день, когда президент сделал подобное заявление, в проект закона о высшем образовании были внесены дополнения, благодаря которым стало возможно, чтобы Саргсян остался на этой должности.

«В тот же день Министерство юстиции внесло в опубликованный на edraft вариант предложение о том, чтобы ЕГУ имел исключительное положение. Случайное ли это совпадение или продуманный шаг - мы можем лишь делать предположения», - отметила Анапиосян.

Согласно проекту закона, лицо, занимающее политическую должность, не сможет быть членом совета вуза.

Преподаватель ЕГУ, член блока «Елк» Араик Арутюнян, который также принимал участие в обсуждениях по проекту, помнит, что чиновники указывали на это и говорили, что вузы станут более автономными, между тем потом выяснилось, что состав советов вузов будет утверждать правительство во главе с премьер-министром, а в случае ЕГУ - также иособенности управления.

«Это явно делается для претендующего на пост премьер-министра Сержа Саргсяна», - сказал Арутюнян.

Между тем, ректор ЕГУ Арам Симонян, считает эти утверждения глупостью, по его словам, еще с 90-х годов ЕГУ имеет особый статус, а это изменение к Сержу Саргсяну не имеет отношения. Недавно в беседе с Радио Азатутюн Симонян сказал, что они выступают за то, чтобы Серж Саргсян продолжил занимать должность председателя совета ЕГУ.

Араику Арутюняну, однако, неясно, почему вопрос председателя совета ЕГУ ни в каком формате не обсуждается с преподавателями. Он убежден, что этот пост является дополнительным рычагом для вуза. «Я однозначно против, потому что это фактически устанавливает тотальный контроль над вузом со стороны государства, и возникают вопросы, связанные с внутренними свободами. Наличие в составе совета любого представителя руководящего органа является проблемой для вуза», - сказал Арутюнян.

А начальник управления высшего и поствузовского специального образования Министерства образования и науки Роберт Сукиасян утверждает, что ЕГУ был выделен в качестве национального вуза, подобный опыт есть в разных странах, и особенности его управления должно определять правительство. Он не исключил, что в результате решения правительства Серж Саргсян сможет вновь занять пост председателя совета вуза, но эти утверждения, по его словам, являются всего лишь мнениями.

Что же касается того, что в проект были внесены изменения сразу после заявления Сержа Саргсяна, то Сукиасян заявил, что это всего лишь совпадение, а авторами предложения являются Министерство юстиции и Министерство образования и науки.