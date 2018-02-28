В Армении зафиксирован самый высокий за последнее десятилетие экономический рост - 7,5%

Согласно данным, опубликованным сегодня Национальной статистической службой Армении, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, экономика страны выросла на 7,5%. Это самый высокий показатель за весь период пребывания президента Сержа Саргсяна в должности.

Примечательно, что НСС опубликовала этот показатель всего через несколько часов после вчерашнего заявления президента Саргсяна.

Согласно пресс-службе президента Армении, вчера на встрече с премьер-министром Кареном Карапетяном, вице-премьером, министром экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном, председателем Центрального банка Артуром Джавадяном и другими чиновниками, ответственными за социально-экономическую сферу, Серж Саргсян не только отметил важность обеспечения в предстоящие годы высоких темпов экономического роста, но также подчеркнул, что результаты экономического роста должны стать ощутимыми для всех слоёв общественности, в особенности для социально уязвимых слоёв.

«Я думаю, что в течение нескольких ближайших недель мы доведём до завершения Стратегию экономического и социального развития Армении до 2030 года. Учитывая также то обстоятельство, что правительство в 2017 году достигло хороших результатов, я не думаю, что отклонения будут велики, мы, вероятно, будем иметь экономический рост в пределах 7,4 - 7,7%. Это, несомненно, хороший показатель. Но мы также должны учитывать, что хороший экономический рост одного года не может иметь влияние на широкие слои нашего общества. Ещё два-три года такого роста, и думаю, что этим мы можем создать очень хорошие основы для реализации наших демографических программ», - сказал Серж Саргсян.