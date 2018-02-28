Серж Саргсян поступит так, как Черчилль и Шарль де Голль – Шармазанов

Вне зависимости от того, что в 2014 году президент Серж Саргсян заявил, что не будет премьер-министром, он является государственным деятелем и будет руководствоваться не своими желаниями, а интересами государства. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн сегодня высказал пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Он подчеркнул, что Серж Саргсян заявил о том, что не будет президентом или премьер-министром в другой период времени и при других реалиях.

«В отличие от некоторых деятелей, Серж Саргсян является государственным деятелем, а государственный деятель руководствуется не своими личными амбициями, а интересами государства. Как того потребует интерес государства, так мы и поступим», - заявил Шармазанов.

Радио Азатутюн: Серж Саргсян сказал, что не хочет быть премьер-министром. Если интересы государства заставят, то он будет?

Шармазанов: Я же сказал, что государственный деятель тем и отличается от политика и обыкновенного деятеля, что он руководствуется не своими амбициями и желаниями, а интересами государства.

Радио Азатутюн: Если вы решите так, должен ли будет Серж Саргсян отказаться от своего желания и решения не быть премьер-министром?

Шармазанов: Мы не разделены, мы являемся представителями политической команды Сержа Саргсяна, он наш незаменимый лидер. Придет время, мы обсудим это вместе. Как того потребуют интересы государства, так мы и сделаем.

Радио Азатутюн: Независимо от заявлений, которые он делал в прошлом?

Шармазанов: Да, а в чем проблема? Ведь каждое заявление делается в разное время, исходя из разных реалий.

Кстати, отвечая на вопрос о том, как Серж Саргсян, заявив, что после конституционной реформы не будет ни президентом, ни премьер-министром, может после этого изменить свою позицию, пресс-секретарь РПА, как историк, напомнил примеры лидеров Великобритании и Франции – Уинстона Черчилля и Шарля де Голля.

Шармазанов: И Черчилль, и Шарль де Голль делали одно заявление, а спустя годы предпринимали шаги, которые противоречили этим заявлениям, но отвечали интересам их народов и государств.

Радио Азатутюн: Серж Саргсян поступит так же?

Шармазанов: Мы все поступим так, как того потребуют интересы государства.