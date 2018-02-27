Национальное собрание отказалось включить в повестку дня законопроект фракции «Царукян»

Национальное собрание Армении сегодня отклонило вопрос включения в повестку дня парламентской сессии законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс, инициированного фракцией «Царукян». За включение законопроекта в повестку дня проголосовали 39 депутатов, 56 - проголосовали против, при отсутствии воздержавшихся.

Перед голосованием представляющая фракцию «Царукян» депутат Наира Зограбян заявила, что их предложение очень простое – упразднить так называемую рейтинговую систему.

«Я твердо убеждена в том, что идти на следующие выборы с таким Избирательным кодексом означает получить очередные извращенные выборы. Когда наши партнеры говорят о политическом консенсусе, указывая на важность консенсуса, то я могу сказать, что сегодня у нас есть политический консенсус в вопросе упразднения рейтинговой системы. Сегодня все политические силы Армении, кроме Республиканской партии Армении, за то, чтобы упразднить территориальные списки и перейти к пропорциональной избирательной системе», - заявила Наира Зограбян.

Представляющая РПА депутат Арпине Ованнисян в ответ заявила, что «существующая избирательная система полностью соответствует правилам демократии».

Напомним, что ранее Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания дала отрицательное заключение по данной инициативе фракции «Царукян».