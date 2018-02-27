Парламент единогласно проголосовал за включение проекта заявления о событиях 1-2 марта 2008 года в повестку дня

Сегодня парламент Армении единогласно проголосовал за включение представленного оппозиционной фракцией «Елк» («Выход») проекта заявления о «событиях 1-2 марта 2008 года» в повестку дня.

«Республиканская партия Армении (РПА) предлагает сделать этот вопрос предметом обсуждения, чтобы не осталось пробелов, мы обсудим это еще раз. Поэтому фракция РПА проголосует за него», - перед голосованием заявил руководитель фракции партии большинства Ваграм Багдасарян.

«Полагаю, оппозиция положительно оценит этот шаг властей», - в свою очередь сказал вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что их целью является раскрытие убийств, совершенных во время поствыборных событий 2008 года, и чтобы власти зафиксировали, что «страница «1 марта» не закрыта и не будет закрыта до тех пор, пока виновные в убийстве не будут наказаны».

Напомним, что 21 февраля Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении дала отрицательное заключение по инициативе «Елк», касающейся заявления по событиям 1-2 марта 2008 года, в которых погибло 10 человек.