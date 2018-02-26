Представители интеллигенции «считают очень правильным» выдвижение Армена Саргсяна кандидатом в президенты

Сегодня на пресс-конференции председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян и председатель Союза художников Армении Карен Агамян рассказали о своих ожиданиях от предстоящих 1 марта президентских выборов: каких изменений они ждут от нового президента - официально выдвинутого от правящей Республиканской партии Армении (РПА) в качестве кандидата в президенты Армена Саргсяна, каковы их ожидания в общественной, политической, социальной и культурной сферах после выборов четвертого президента в парламенте.

Руководители двух творческих союзов считают очень правильным выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна.

Армен Саргсян еще не встречался с представителями творческой интеллигенции, но в ближайшее время подобная встреча состоится.

«Конечно, эта конференция получилась бы намного интереснее, если бы мы встретились и обсудили множество вопросов. Но еще есть время. Я оптимист, и в этом случае я также ожидаю позитивных изменений, событий. К нам приходит в качестве президента человек, имеющий мировую репутацию. Он не местная величина, он человек, видевший большую арену и имеющий большой опыт, чей опыт и навыки, думаю, должны быть полезны Армении», - сказал председатель Союза художников Армении Карен Агамян.

Агамян также бегло затронул ряд существующих сегодня в Армении и требующих срочного решения проблем, подчеркнув, что все об этом не только знают, но и повсюду об этом говорят. Естественно, знает и Армен Саргсян, и в случае избрания президентом он также не останется в стороне от необходимости нахождения решений этих проблем, стоящих перед всем сообществом.

«Мы выходим на улицу, видим множество автомобилей и ресторанов, заполненных до отказа, но в глубине души мы знаем, перед какими опасностями стоим. И в этой ситуации принять страну и попытаться ею руководить – это не только большая смелость, но и великая миссия, которую берет на себя человек, который, как я считаю, способен руководить и повести вперед», - отметил он.

«Он [Армен Саргсян - ред.] имеет огромный опыт работы с различными партиями, различными общественными организациями, вообще с нашим обществом, а также с международными организациями, он работал с лидерами европейских государств, на дипломатической арене. Все это, думаю, будет полезно для Армении», - сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

По мнению Милитоняна, в нашем обществе сегодня самой опасной является нетерпимость, неспособность выслушать друг друга: «Нам необходимо понимать друг друга в разрезе разных крыльев власти в Армении, отношений общество-власть. Понимание, согласие. Давайте не ставить на одну чашу весов его роль и роль какого-либо крыла власти, эти крылья, создающие эту общую ситуацию, атмосферу, должны работать друг с другом согласованно и точно».

«В любом случае, управляет человек, - добавил Агамян. - И харизма имеет очень большое значение. У премьер-министра будет гораздо больше полномочий. Несомненно. Мы парламентская страна, из этого, наверное, что-то вытекает. Но у нас есть президент. Вы думаете, президент не должен играть никакой роли? Несомненно, должен играть. Я не считаю, что в этом случае роль Армена Сарсгяна очень незначительна, я считаю, что она очень велика. Учитывая также его способности и опыт».