«Наследие» попытается предотвратить возможное премьерство Сержа Саргсяна

Внепарламентская оппозиционная партия «Наследие» в лице нового состава правления попытается сформировать единый фронт в апреле, чтобы не допустить возможное продолжение правления Сержа Саргсяна в качестве премьер-министра.

Армен Мартиросян, который сменил основателя партии Раффи Ованнисяна на посту председателя партии, заявил, что работа по формированию единого фронта уже началась.

«Такие обсуждения уже начались. Одной из платформ, естественно, является фронт «За государство Армения», членом которого я также являюсь. Там, по сути, есть представители разных партий, разных общественных объединений, а также отдельные граждане. По сути, это также может быть одной из платформ, поскольку там нет партийного начала», - отметил Армен Мартиросян.

По его словам, у «Наследия» нет цели возглавить фронт, но они готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые вышли на борьбу. Как утверждает Армен Мартиросян, у общества и политических сил есть много причин для того, чтобы стремиться предотвратить дальнейшее правление Сержа Саргсяна.

«Мы потеряли территории – 800 гектаров, есть проблемы с безопасностью, почти 400 тысяч граждан эмигрировали. То есть, власти все это уже сделали. Я считаю, что борьба должна быть не только против Сержа Саргсяна и не столько против Сержа Саргсяна, сколько за реформы, за коренные изменения в стране, за изменения системы», - заявил новоизбранный председатель партии «Наследие».

С 2002 года «Наследием» руководил основатель партии Раффи Ованнисян. На субботнем заседании правления Армен Мартиросян был избран новым руководителем партии. По его словам, «Наследие» не раскололось, а это было желание Раффи Ованнисяна, который, тем не менее, из политики не уходит. «И он [Раффи Ованнисян] находится в составе правления. Фактически, он будет координировать правление, так что ни о каком уходе из политического поля речь не идет, просто произошла ротация», - пояснил Армен Мартиросян.