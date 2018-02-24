Обзор прессы за 24 февраля

Армянская пресса анализирует последствия поствыборных событий 2008 года, а также пишет о грядущих выборах 4-го президента Армении.

Газета «Айкакан жаманак», вспоминая обстоятельства, при которых проходила инаугурация Сержа Саргсяна в 2008 году после поствыборных событий 1-2 марта, когда «его, спешащего для церемонии принятия присяги в Оперный театр, сопровождали лишь летающие целлофановые пакеты», пишет: «Изоляция Сержа Саргсяна от граждан Армении уже длится 10 лет и, как мы понимаем, еще будет длиться долго». Издание пишет, что нет никаких ожиданий, что нынешние власти раскроют преступления, совершенные десятилетие назад, в результате которых погибло 10 человек.

В редакционной статье газеты «Жаманак» читаем: «Правящая коалиция в пятницу решила выдвинуть Армена Саргсяна в качестве кандидата на пост четвертого президента Армении. Выборы президента в парламенте состоятся 2 марта. В выдвижении кандидатуры Армена Саргсяна, безусловно, нет ничего сенсационного, и это является логическим продолжением хода событий. Но гарантирован ли гладкий ход выборов? До сих пор неизвестно, какую позицию займет блок «Царукян». Никому не понятно, какие договоренности были сформированы по результатам встречи между Арменом Саргсяном и Гагиком Царукяном, и есть ли какие-либо договоренности в формате Серж Саргсян-Гагик Царукян. Формируется новый внутрисистемный полюс и внутривластная игра становится более многоликой и многослойной».

Газета «168 жам» приводит мнение первого зампредседателя комиссии Госдумы РФ по вопросам евразийской интеграции и связей с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина по поводу урегулирования карабахского конфликта, согласно которому без взаимных уступок, к чему сегодня стороны не готовы, конфликт решить нельзя. «Я много раз говорил, что справедливость требует признать, что Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана», - в частности, подчеркнул Константин Затулин.