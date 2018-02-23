В 2017 году спад в сельском хозяйстве по сравнению с предыдущим годом составил 3%

В 2017 году в Армении заметно сократились посевные площади, зафиксирован спад урожайности, уменьшилось поголовье крупного рогатого скота и домашней птицы.

Согласно данным, опубликованным Национальной статистической службой Армении, в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, посевные площади сократились на 16,6%. Если в 2016 году в Армении посевные площади составляли 353,4 тыс. гектаров, то в прошлом году - 294,5 тыс. гектаров. Пи этом, заметно сократились посевные площади пшеницы: в 2016 году они составляли 108,7 тыс. гектаров, а в прошлом году - 82,4 тыс. гектаров или на 24,1% меньше.

Что касается винограда, то вместо 17,1 тыс. гектаров в 2016 году в 2017 году посевные площади винограда составили 15,8 тыс. гектаров.

Зафиксирован спад урожайности. К примеру, в случае той же пшеницы, если в 2016 году с одного гектара было получено 32,4 центнера пшеницы, то в прошлом году значительно меньше - 21,8 центнера.

В прошлом году поголовье крупного рогатого скота сократилось более чем на 45 тыс. - с 701,5 тыс. в 2016 году до 655,7 тыс. в 2017 году, что на 6,5% меньше. В прошлом году, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось поголовье овец и коз, а также домашней птицы, соответственно на 6,5% (более 727 тыс.) и на 3,2% (3 млн 814 тыс.).

В качестве обобщающего все это показателя отметим, что в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, спад в сфере сельского хозяйства составил 3%.

По словам председателя Аграрно-крестьянского союза Грача Берберяна, причиной наблюдаемого спада в сельском хозяйстве Армении является недостаточная поддержка со стороны правительства. «Она незначительна, если сравнить с российскими фермерами, у которых около 40% себестоимости продукции субсидируется. И отсюда идет наше несчастье: мы теряем рынок, не можем быть конкурентоспособными», - сказал он.

Он согласен с тем наблюдением, что в рамках Евразийского экономического союза Армения в этой сфере уступает: «Конечно. Смотрите, если для нашего фермера себестоимость одного килограмма пшеницы составляет 70 драмов или 60 драмов, для российского фермера - около 30 драмов. И сегодня конкурировать просто невозможно».

К вопросу оказания поддержи сфере сельского хозяйства в правительстве обратились на предыдущем заседании. На встрече с журналистами замминистра сельского хозяйства Роберт Мвкарян сообщил, что в этом году они также намерены субсидировать удобрения и дизельное топливо. «Будет выделено 360 млн драмов, будет закуплено до 6 млн литров дизельного топлива, сумма субсидии составит 60 драмов в расчете на литр. Она будет предоставлена землепользователям, имеющим до 3 гектаров земли», - сказал замминистра.

В селах эти шаги правительства также считают недостаточными. Жители села Артени Арагацотнской области на днях рассказали Радио Азаутюн о тех проблемах, которые, по их словам, на протяжении многих лет остаются препятствием.

«Под каналом 50 процентов земель люди не обрабатывают. По причине подорожания», - сказал один из них.