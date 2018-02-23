Правящая коалиция решила выдвинуть Армена Саргсяна кандидатом на пост 4-го президента Армении

Сегодня правящая коалиция, представленная Республиканской партией Армении (РПА) и партией АРФ «Дашнакцутюн», приняла решение выдвинуть посла Армении в Великобритании Армена Саргсяна кандидатом на пост 4-го президента Армении.

Армен Саргсян пришел в парламент и, как сообщил секретарь фракции АРФД Агван Варданян, выступил с речью в ходе закрытой встречи.

По словам Варданяна, эта речь отражала представления и чаяния каждого гражданина Армении.

«И если в рамках этих представлений мы сможем усердно работать и быть последовательными, то я уверен, что вскоре мы добьемся такого государства», - заявил представитель АРФД.

Агван Варданян не согласился с замечанием журналистов о том, что от Армена Саргсяна, как президента, ничего зависеть не будет, учитывая его ограниченные конституционные полномочия.

«Это неправильное толкование. По нашей новой Конституции, президент является главой государства, президент Республики может выступать с посланием к Национальному собранию – высшему законодательному органу. Его функции исходят не только из буквы, но и из духа Конституции, а это значит, что многое зависит от главы государства», - подчеркнул Варданян.

Секретарь парламентской фракции АРФД также не согласился с утверждениями о том, что Армен Саргсян в реальности является кандидатом не АРФ «Дашнакцутюн» и РПА, а Сержа Саргсяна. На замечание о том, что любой представленный Сержем Саргсяном кандидат соответствовал бы их восприятию, Варданян ответил так: «Вы ошибаетесь».

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, было ли целью сегодняшней встречи формальное выдвижение кандидатуры Армена Саргсяна от коалиции, Варданян ответил: «Формально, да, было это, потому что таков порядок – выдвигают депутаты двух фракций, и это решение было принято».

Отметим, что для выдвижения кандидата необходимы подписи 27 депутатов. По словам Варданяна, у коалиции сейчас в два раза больше подписей.

Отметим также, что у журналистов не было возможности встретиться с Арменом Саргсяном и задать ему вопросы.