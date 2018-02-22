«За 30 лет образ действий властей Азербайджана не изменился» - Шаварш Кочарян

Во время сегодняшних парламентских слушаний на тему Сумгаитских погромов депутаты минутой молчания почтили память невинных жертв резни в Сумгаите, совершенной 30 лет назад.

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем выступлении отметил, что три десятилетия назад в эти дни была написана одна из самых темных страниц истории нашего региона: начавшаяся в Сумгаите волна насилия продолжилась и в других городах, и армянофобия и сегодня по-прежнему является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики Азербайджана.

«Политика властей Азербайджана, отвечающего силой и угрозами применения силы на законное требование народа Арцаха свободно жить в мирной, демократической стране, является причиной того, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован», - заявил замминистра иностранных дел Армении.

Председатель парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян напомнил, что недавно президент Азербайджана заявил о желании захватить Ереван. «Совсем недавно прозвучавшая из уст президента Азербайджана очередная угроза в адрес армянского народа и Армении свидетельствует о том, что эта политика спланирована, является намеренной, непрерывной и абсолютно не является историей. К сожалению, она также является реальностью», - сказал Ашотян.

Председатель общественной организации «Против правового произвола», первый омбудсмен Армении Ларса Алавердян подчеркнула, что не Азербайджан ответил Сумгаитским преступлением на Карабахское движение, а Карабахское движение началось для защиты армян от политики продолжающегося с 1915 года геноцида.

«Мы должны оценивать их как геноцидальные акты и переместить проблему Арцаха именно в эту плоскость, потому что речь идет не только о самоопределении, как в Каталонии, Шотландии, речь идет о народе, стоящем перед угрозой геноцида», - сказала она.

Бывшая жительница Сумгаита Карине Меджлумян вспомнила произошедшие 30 лет назад и продлившиеся три дня погромы, рассказав, что ее семья спаслась благодаря жадности погромщиков, замерзшим и не открывавшимся окнам и соседям, однако не всем так повезло: «Нашу дверь выломали, и нас стали жестоко избивать. Когда наша семья уже не могла сопротивляться, начался грабёж, уносили все, один уносил холодильник, другой - кровать. В каком-то смысле это нас спасло, нас хотели выбросить из окна, но поскольку было 28 февраля, наши окна замёрзли и не открывались. Я сейчас не хочу вспоминать все подробности, но хочу подчеркнуть, что это была полностью спланированная акция. Так продолжалось три дня, в течение которых я не видела ни одного советского солдата, никто нас не спасал, нас спасли только соседи, которые не понимали, что происходит».

Бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян поднял вопрос: мы постоянно говорим об антиармянской политике Азербайджана, даем оценку реакции международного сообщества и инстанций, а что мы делаем для выживших в Сумгаите и других погромах?

«Беженцы появились по причине резни. Мы постоянно говорим о погибших и геноциде, но как мы будем решить проблему этих оставшихся в живых людей, об этом ни слова», - отметил он.

Меликян также отметил, что Европейский суд по правам человека своими решениями оставил армян Баку, Сумгаита и Кировабада за пределами процесса: «То есть, этот суд вынес решение по делам так называемого азербайджанского беженца-курда и армянского беженца из Шаумяна. Приговоры были вынесены, и благодаря этим приговорам, по сути, была обозначена зона конфликта, и за пределами этой зоны остались как минимум 400 тысяч армян, которые являются беженцами. Такова политика».

Депутат от правящей Республиканской партии Армении, представитель Армении в Европейском суде по правам человека Геворк Костанян на это возразил: «Европейский суд вынес приговор по делам Саргсяна и Чирагова. Исключает ли то обстоятельство, что был выбран, скажем, вопрос беженца из Геташена, обсуждение вопроса беженцев из других районов, других городов, других населенных пунктов? Конечно же, нет».

Завтра в комиссии по внешним связям НС будет обсужден проект заявления НС «Об осуждении преступлений Азербайджана в отношении армян».