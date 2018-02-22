РПА завтра решит вопрос выдвижения кандидата на пост четвертого президента Армении

Парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) завтра проведет заседание, на котором решит вопрос выдвижения кандидата на должность четвертого президента Армении. Об этом Радио Азатутюн сообщил глава фракции Ваграм Багдасарян.

После состоявшегося вчера вечером заседания исполнительного органа РПА пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов заявил, что фракция РПА на этой неделе на должность четвертого президента Армении представит Национальному собранию кандидатуру Армена Саргсяна.

Напомним, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться с представителями как политических сил, так и широких общественных кругов, в том числе с представителями Нагорного Карабаха и армянской диаспоры.

16 февраля Армен Саргсян встретился с Сержем Саргсяном и дал свое согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты.

Отметим, что 2 марта в парламенте состоятся выборы четвертого президента страны, и для того, чтобы быть избранным в первом туре, в соответствии с измененной Конституцией, Армен Саргсян должен получить голоса как минимум 79 из 105 депутатов.

У РПА и ее коалиционного партнера, партии «Дашнакцутюн», в парламенте 65 мандатов. То есть, для избрания президента в первом туре правящей коалиции нужны еще 14 голосов. И поскольку оппозиционная фракция «Елк» изначально заявила, что будут голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна, правящая коалиция попытается заручиться поддержкой другой оппозиционной фракции, «Царукян», насчитывающей 31 депутат.

Отметим, что Армен Саргсян провел встречу с представителями фракции «Царукян».

9 апреля истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна. Нового президента в начале марта изберет Национальное собрание сроком на 7 лет.