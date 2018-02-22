Восприятие коррупции в Армении осталось практически неизменным

«Стагнация без каких-либо тенденций к улучшению» - неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала индекс восприятия коррупции за 2017 год.

По сравнению с прошлым годом восприятие коррупции в Армении практически не изменилось: согласно индексу, среди 180 стран Армения делит 107-110 места с Эфиопией, Македонией и Вьетнамом.

«Индекс Армении вырос по сравнению с прошлым годом на 2 пункта. Это различие находится в пределах статистического отклонения. Было 33. Если бы стало 37 или 38, мы могли бы сказать, что было улучшение», - в ходе встречи с журналистами сегодня сказал руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Oктанян.

Он напомнил, что индекс восприятия коррупции формируется на основе опросов бизнесменов и экспертов, которые имеют дело с государственным сектором, и считается надежным показателем.

«Очень часто именно выбор экономической модели приводит к таким уровням коррупции. Мы не можем сказать, что коррупция высока, поэтому экономическая ситуация плохая. Может быть наоборот», - отметил Октанян.

Власти Армении, которые говорили о необходимости проведения реформ после парламентских выборов, произвели некоторые законодательные усовершенствования в борьбе с коррупцией, однако, по словам Октаняна, необходимо убедиться в том, что они будут воплощены в жизнь.

«Законы принимаются. Здесь проблема заключается в их реализации», - заявил он, отметив при этом, что часто в законах также остаются лазейки для коррупции.

«Если законы не применяются и в них остаются лазейки, то это уже указывает на отсутствие политической воли», - подчеркнул руководитель программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Oктанян.