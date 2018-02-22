Налбандян: Ереван продолжит политику «и-и»

Как будет урегулирован карабахский конфликт, возможен ли прогресс в армяно-турецких отношениях, и чьим интересам служит дислоцированная в Армении российская военная база? Именно эти в вопросы в основном интересовали европейских парламентариев на вчерашней встрече в комиссии по внешним отношениям Европарламента с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Карабахская проблема оказалась в тупике, и в этой ситуации необходимо, чтобы правительства Армении и Азербайджана приложили больше усилий, заявил один из европейских депутатов, отметив, что, в отличие от Налбандяна, министр иностранных дел Азербайджана совершенно иначе интерпретирует реализацию принципа самоопределения народов. В ответ Налбандян заявил, что Баку пытается разделить лежащие на столе переговоров предложения, между тем страны-сопредседатели рассматривают их как единое целое.

В соответствии с этим, окончательный статус Карабаха должен быть определен путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления его населения. Второй элемент заключается в том, что до этого Карабах должен иметь промежуточный статус, что означает, что они сохранят все то, что имеют сегодня – от правительства до Армии обороны, и также признание промежуточного статуса международным сообществом. Третий компонент - Лачинский коридор, четвертый – многогранные гарантии безопасности, включая развертывание миротворческих сил вокруг Карабаха, пятое - возвращение всех беженцев и перемещенных лиц, и шестое - возвращение земель. Армянская сторона несколько раз отмечала, что готова продолжить переговоры на этой основе.

Налбандян вспомнил о карабахской проблеме и в конце дискуссии, когда Иво Вайгл из Словении поинтересовался: что делают российские войска в Армении, и действительно ли независимость Армении зависит от их присутствия? «Россия не заставляла нас размещать войска, это Армения её попросила», - ответил министр иностранных дел, заявив, что русские взяли на себя обязательство защищать Армению в случае любого нападения.

«Хочу подчеркнуть, что в 2010 году мы подписали протокол, в соответствии с которым российские войска вместе с армянской армией стали гарантом безопасности Армении в случае любого рода вызовов и опасностей. Лидер Азербайджана имеет притязания даже на столицу Ереван, так что, вы понимаете, какая ситуация в регионе, и присутствие российских войск, на наш взгляд, является фактором, обеспечивающим безопасность и стабильность», - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

Говоря о приоритетах внешней политики Армении, Налбандян заявил, что Ереван продолжит политику «и-и», углубляя связи не только с инициированным Россией Евразийским союзом, но и с европейской семьей.

Содокладчик Европарламента по вопросу Армении Ласло Токеш отметил, что в основе недавно подписанного Арменией с Брюсселем Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и двусторонних отношений лежит уважение к демократии и правам человека. До ратификации этого соглашения в Европе ожидают конкретных шагов, подчеркнул содокладчик.

«Я настоятельно призываю власти Армении наилучшим образом использовать новый конституционный порядок, быстро и эффективно провести необходимые реформы для улучшения жизни граждан. Сейчас взгляд европейских столиц направлен на Ереван, сейчас именно тот момент, когда вам нужно показать, почему Европейский союз должен ратифицировать подписанное с вами соглашение», - заявил Токеш.