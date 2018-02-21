Парламентская комиссия дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян»

Постоянная комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам сегодня 9 голосами «против» и 5 - «за» дала отрицательное заключение по законопроекту фракции «Царукян» о внесении изменений в Избирательный кодекс.

За законопроект высказались лишь депутаты оппозиционных фракций «Царукян» и «Елк». Члены комиссии, представляющие правящую Республиканскую партию Армении (РПА) и ее коалиционного партнера, партию АРФ «Дашнакцутюн», выступили против предложенного проекта.

Фракция «Царукян» предлагала отказаться от существующей рейтинговой системы выборов и перейти к простой, полностью пропорциональной избирательной системе, с одним общим списком партии или блока.

Представитель фракции «Царукян» Наира Зограбян сказала, что прошедшие парламентские выборы стали поводом для того, чтобы предложить эти изменения. «Мы в результате увидели, что сработала формула «деньги равны рейтингу»», - аргументировала она.

По мнению еще одного депутата фракии «Царукян», Геворка Петросяна, прошедшие выборы показали, что рейтинговая система выборов не имеет ничего общего с политической борьбой: «Мы очень хорошо знаем, кто, извините за сравнение, в черных рубашках, оставляющих впечатление присутствия на панихиде, стоял перед избирательными комиссиями и направлял так называемый заблудший или не сориентировавшийся электорат».

Депутат от РПА Арпине Ованнисян выступила против изменения Избирательного кодекса. Её аргумент был следующим: вокруг Избирательного кодекса сформировался широкий политический консенсус. «Мы не можем принятое в результате политического консенсуса решение так сразу изменить. Здесь вновь необходимы обсуждения, дебаты и достижение политического консенсуса», - сказала она.

Наира Зограбян заявила, что в 2016 году политический консенсус сформировался в результате компромисса: «Республиканская партия настаивала на том, что если мы не согласимся на этот рейтинговый территориальный список, то они не согласятся на два серьезнейших принципа, крайне важных для оппозиции, а именно: видеосъемку процесса голосования и публикацию списков».

Геворк Петросян возмутился: если в процессе применения закона возникли вопросы, разве консенсус вечен? «Разве законы – это Библия, что мы не можем взять ручку и добавить строки, или это холст Мартироса Сарьяна, что нельзя взять и дорисовать?».

Никол Пашинян коснулся замечания Геворка Петросяна о том, что в Конституции закреплено, что Национальное собрание избирается по пропорциональной избирательной системе. «Я боюсь, что мы не должны так «уверенно» утверждать, что написано в Конституции, потому что то, что написано в Конституции, знает исключительно узкий круг людей. И если они написали «пропорциональная», это еще не означает, что они имели в виду пропорциональную систему, очень возможно, что они имели в виду мажоритарную систему. Давайте следить за прессой, посмотрим, в каком случае господин Товмасян и другие представители республиканского большинства что имеют в виду, когда говорят красное, потому что иногда они имеют в виду черное, иногда оранжевое, иногда белое, а иногда даже кресло».

Один из соавторов последних изменений в Конституции Грайр Товмасян возразил Пашиняну: «Если кто-то не читал Ованнеса Туманяна или читает его, но не понимает, это не означает, что такого писателя нет. Такой писатель есть, и это проблема того человека, что он не знает об этом либо, читая, не понимает».

Ссылаясь на результаты мониторинга деятельности парламента, Артак Зейналян сказал, что в парламенте есть 46 «молчаливых» депутатов.

Хотя АРФ «Дашнакцутюн» считает рейтинговую систему недемократической, однако сегодня член этой коалиционной фракции Андраник Карапетян, присоединившись к республиканцам, проголосовал против предложения блока «Царукян».

По словам секретаря фракции АРФД Агвана Варданяна, вопрос реформирования Избирательного кодекса является одним из положений коалиционного соглашения, поэтому они хотят обсудить вопрос отказа от рейтинговой системы в контексте комплексных изменений.

Наира Зограбян сегодня заявила, что у них была возможность прийти к общему знаменателю с «Дашнакцутюн». «Но тактика наших коллег из АРФД - ждать до тех пор, пока они не убедят Республиканскую партию, для нас неприемлема, потому что для этого может потребоваться еще 125 лет, а мы считаем, что эта система как можно раньше должна быть отменена».