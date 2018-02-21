Комиссия НС отклонила предложенное фракцией «Елк» заявление о событиях 1 марта 2008 года

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Национального собрания Армении сегодня дала отрицательное заключение по предложению фракции «Елк» о принятии заявления Национального собрания, касающегося событий 1-2 марта 2008 года.

Фракция оппозиционного блока спустя 10 лет после событий предложила парламенту строго осудить «применение грубой и незаконной силы со стороны полиции против граждан, проводивших мирные акции протеста против фальсификации президентских выборов 2008 года».

«Елк» в проекте заявления также предложил потребовать от правоохранительных органов в сжатые сроки раскрыть и привлечь к строжайшей ответственности организаторов и непосредственных исполнителей убийств 1-2 марта.

Глава оппозиционной фракции Никол Пашинян подчеркнул, что действующая власть во главе с президентом страны Сержем Саргсяном пришла к власти в «результате сфальсифицированных и утвержденных кровью выборов», во время событий 1 марта были убиты 10 человек, и уже на протяжении 10 лет в Армении продолжается следствие по этому делу, однако никто так и не понес наказания.

«Обвиняемые по делу полицейские, которые уже 7-8 лет находятся в статусе обвиняемых... Давайте оставим все в стороне, посмотрим на это с точки зрения прав этих людей: человек 7-8 лет считается обвиняемым, и судебная система Армении не говорит: брат джан, либо ты виновен, я тебя приговариваю к такому-то сроку, либо ты невиновен, иди себе… Следующее: приговоры. Я говорю о своем приговоре. В его основе лежит версия, что я, к примеру, подвергал людей нейролингвистическому воздействию и подталкивал их к действиям... Я не понимаю, значит я уже шесть лет подвергаю парламентское большинство в Национальном собрании нейролингвистическому воздействию? А почему они ему не поддаются? Может быть нашли вакцину от этого и утром перед заседаниями впрыскивают ее себе?» - сказал Пашинян.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший генпрокурор Армении Геворк Костанян, который в свое время пообещал, что в дело 1 марта «сдвинется с места», возразил на это, что даже если проект заявления будет принят, поднятые проблемы решены не будут.

В частности, по его словам, если нет вновь открывшихся обстоятельств по делу, как должны быть, например, пересмотрены обвинительные приговоры оппозиционных деятелей и активистов? «Хотите хоть 38 заявлений примите в Национальном собрании, хотите каждый день принимайте заявление, пока нет оснований, эти дела не будут вновь пересмотрены», - сказал он.

Пашинян на это возразил, что существует множество видеозаписей, сделанных Службой национальной безопасности, кроме того следовало бы допросить Сержа Саргсяна, Овика Абрамяна и других высших должностных лиц государства.

Отметим, что в проекте заявления оппозиционная фракция «Елк» также предложила предоставить родственникам погибших, а также пострадавшим и несправедливо осужденным гражданам достойную компенсацию. В связи с этим пунктом Геворк Костанян сделал примечательное заявление, сказав, что еще с 2014 года родственники погибших 1 марта могут обращаться к государству за получением компенсации. «Уже с 2014 года существует закон, согласно которому правопреемник погибшего или убитого в результате событий 1 марта лица и сегодня, независимо от того, признан ли он потерпевшим по уголовному делу или нет, на основании второй статьи Европейской конвенции по правам человека, уже имеет право обратиться за компенсацией», - сказал Костанян.

В ответ Никол Пашинян заметил, почему Костанян, будучи генпрокурорм и встретившись в ноябре 2014 года с родственниками погибших, не сообщил им тогда об этой возможности.