Представлен проект по сносу старого здания аэропорта «Звартноц»

Главное управление гражданской авиации Армении представило проект, которым предусматривается снос старого здания ереванского аэропорта «Звартноц», считающегося одним из лучших образцов советской модернистской архитектуры.

В проекте, опубликованном на едином сайте проектов правовых актов e-draft, снос старого здания связывается с расширением зоны посадки аэропорта. В соответствии с этим, в проекте «Об утверждении мастер-плана на 2018-2022 гг., представленного концессионерами международного аэропорта «Звартноц» и гюмринского аэропорта «Ширак», отмечается: зону посадки планируется расширить, поскольку в ближайшие годы ожидается увеличение пассажиропотока. Эти работы планируется реализовать в 2022-2023 гг. Под субзаголовком «Снос старого здания» написано: «Снос старого здания будет иметься в виду после представления правительству нового плана расширения зоны посадки и последующего получения от мэрии Еревана разрешения на снос».

Пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Сатеник Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что проект еще находится на стадии обсуждения, сначала они должны получить разрешение мэрии. «Здание находится в неблагоустроенном состоянии, и соответствующие органы должны решить - сносить здание или нет. А соответствующий орган – это мэрия. Она решает – сносить здание или нет», - пояснил он.

Начальник управления информации мэрии Еревана Артур Геворкян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что сносимая часть находится в аварийном состоянии.

Между тем, архитекторы на это возражают: здание находилось в запущенном состоянии, инвестиций с целью ремонта не вкладывалось. Мкртич Минасян отмечает: «Если оно аварийное, давайте усилим его. Нет денег на усиление? Мы тратим деньги во многих других местах, а в важных и необходимых местах говорим, что денег нет».

Обсуждений по поводу работ по сносу здания с архитекторами не проводилось, их мнение не было учтено, говорит директор института «Армпроект» Григор Азизян. «Если при расчетах не обращаются к авторам, значит точно выполняют заказ», - сказал он.

Дочь соавтора старого корпуса «Звартноц» Артура Тарханяна, Анаит Тарханян, в свою очередь разработала проект, по которому возможна эксплуатация старого здания. «На этих двух этажах находятся парковочные места. Эти парковочные места являются резервными территориями, которые позволяют повторно использовать аэропорт», - в беседе с Радио Азатутюн пояснила Тарханян.

Напомним, что правительство с 2001 года по концессионному договору передало на 30 лет эксплуатацию «Звартноца» компании «Международные аэропорты Армения» аргентинского бизнесмена армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна.