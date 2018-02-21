Баку по линии Интерпола объявил в розыск главу Армянского комитета «Ай Дат» Европы

Генеральная прокуратура Азербайджана по линии Интерпола объявила в розыск руководителя «Федерации европейских армян за справедливость и демократию», главу Европейского бюро комитета «Ай Дат» Каспара Карампетяна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство «Туран» со ссылкой на официальное сообщение.

В сообщении, как отмечает «Туран», сказано, что «в 2014-2018 годах Карампетян посещал Нагорный Карабах, где делал призывы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

«В феврале 2018 года Карампетян был привлечен к следствию по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана – публичные призывы, направленные против государства, и пересечение границы Азербайджана организованной группой. В качестве меры пресечения было выбрано содержание под стражей, и в отношении него был объявлен международный розыск по линии Интерпола», - согласно азербайджанскому информагентству, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн в офисе Комитета «Ай Дат» Европы назвали данное сообщение «дешевыми и необоснованными новостями азербайджанских СМИ», утверждая, что их распространение в Армении является целью властей Азербайджана. В офисе организации пообещали позже предоставить комментарий самого Каспара Карампетяна.

Отметим, что по инициативе Комитета «Ай Дат», в частности, за последние годы в Нагорном Карабахе побывал ряд политических, общественных и культурных деятелей Европы, многие из которых оказались в «черном списке» Азербайджана.