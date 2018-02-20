АНК предпримет серьезные шаги, когда увидит, что для этого назрела необходимая политическая ситуация - Левон Зурабян

«Мы следим за ситуацией и предпримем серьезные шаги тогда, когда увидим, что для этого назрела необходимая политическая ситуация», - сегодня в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ сказал заместитель председателя внепарламентской оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какими будут шаги АНК, если Серж Саргсян будет выдвинут в качестве кандидата на пост премьер-министра.

«Разве для нас станет новостью, что премьер-министром будет Серж Саргсян? Мы с самого начала, с 2015 года, говорили, что таков план: Серж Саргсян нацелен на пост премьер-министра, и с самого начала нужно было этому противодействовать. Нам говорили: «Нет, какая разница, президент или что, и потом ведь Серж сказал, что не будет премьер-министром». Мы говорили, что все это ничего не стоит. Что теперь сделаем мы? Знаете, с фальсификацией конституционного референдума, с фальсификацией выборов в Национальное собрание у народа углубилась апатия, безразличие. Самая жестокая фальсификация выборов в Национальное собрание состояла в том, что народ массово вовлекли в эти фальсификации, то есть, шантажом, насилием, взятками и прочим заставили, правда, с нарушением принципа тайного голосования, но заставили народ проголосовать в их пользу, сделав народ соучастником их преступлений, и теперь народ также находится в этом психологическом состоянии. Очень трудно сказать, какова сегодня самая адекватная политика, мы следим за ситуацией и предпримем серьезные шаги тогда, когда увидим, что для этого назрела необходимая политическая ситуация», - сказал Зурабян.

Отметим, что 9 апреля истекает срок президентских полномочий Сержа Саргсяна, после чего парламент изберет нового премьер-министра, который, согласно измененной Конституции, станет фактическим главой исполнительной власти. До этого, 2 марта, парламент изберет 4-го президента Армении сроком на 7 лет. Отметим, что после этого Армения полностью перейдет от президентской к парламентской форме правления.