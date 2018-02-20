По факту взрыва в жилом здании в Ереване возбуждено уголовное дело

В результате взрыва, прогремевшего сегодня на рассвете в одном из жилых домов на улице Врацакан в Ереване, одна из квартир на первом этаже почти полностью обрушилась. Повреждены и другие квартиры на том же этаже. Жертв и пострадавших нет, после взрыва 14 жителей были эвакуированы. Повреждены также больше десятка припаркованных во дворе автомобилей.

75-летний Фирдус Казарян, чья квартира также пострадала от взрыва, отмечает, что еще до приезда спасателей они самостоятельно выбрались из здания.

Другой жилец дома сказал, что в разрушенной квартире в настоящее время люди не проживают, там бывают лишь мастера, делающие в квартире ремонт.

Звук взрыва был настолько мощный, что его слышали в соседних зданиях, также были повреждены окна соседних домов.

По словам заместителя мэра Еревана Камо Ареяна, жильцам не советуют оставаться в здании. На вопрос Радио Азатутюн, кто компенсирует жильцам понесенный ущерб, вице-мэр ответил: «Когда в результате расследования станут известны причины, в соответствии с этим законодательно последуют и вопрос ответственности, и вопрос компенсации».

Причина взрыва пока неясна, однако жильцы дома считают, что произошла утечка газа. А директор компании «Ереван газ» Гарник Мовсисян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Я видел открытые клапаны, система сигнализации была снята со стены, не на месте».

Кстати, в полиции Радио Азатутюн сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 186 (Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, совершенное ввиду неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности либо причинившее ущерб в особо крупных размерах) УК РА.