Народ должен понять, что унижаясь и опуская руки, потеряет страну - Арам Манукян

30 лет назад в этот день началось Карабахское движение.

20 февраля 1988 года в Степанакерте на внеочередной сессии Областного совета народных депутатов Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) было принято решение «обратиться к Верховным Советам Азербайджанской и Армянской ССР с требованием о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Именно в этот день в Ереване начались митинги в поддержку армян Карабаха.

Сегодня с утра на площади Свободы в Ереване шли подготовительные работы: партия «Армянский национальный конгресс» готовила юбилейный митинг, посвященный 30-летию движения.

Заместитель председателя АНК Арам Манукян в беседе с Радио Азатутюн, делясь своими воспоминаниями, с болью отметил, что власти проигнорировали этот юбилейный день, между тем, это одна из ярких страниц в истории Армении.

На вопрос, что осталось, а что мы потеряли, Арам Манукян ответил: «Что в нас было, то и осталось. Те же гордость, ответственность, задача построения страны, государственности остались, мотивация тоже осталась, инструменты уменьшились: люди, которые могли бы быть здесь и бороться, часть из них уехали, также нет того нисходящего свыше огня, который должен был быть, напротив, много тех, кто льет воду на этот нисходящий огонь. Вместо того, чтобы власти отмечали этот чудесный день, мы его отмечаем, они в своих кабинетах зарабатывают деньги».

20 февраля 1988 года стал днем возрождения армянского народа, в своем сегодняшнем послании заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Мы празднуем 30-ю годовщину Карабахского движения, слыша ту же браваду, те же угрозы, что и 30 лет назад. 30 лет продолжается политика армянофобии. Кажется, что ничего не изменилось. Однако мы изменились. Уже 30 лет скинувший азербайджанское иго свободный Арцах развивается ускоренными темпами, и экономически, и политически, и культурно. […] Как народу и государству нам ещё многое предстоит сделать. Есть громадные дела во всех сферах, но то, что мы вместе делали в течение прошедших 30 лет, подчас, в труднейших условиях, действительно не мало», - говорится в послании президента.

С посланием выступил также президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. «Сегодня, спустя 30 лет, мы можем гордо заявить, что выбор нашего народа был правильным, что у нас не было другого пути. Вместе с нашими братьями и сестрами из Армении и Диаспоры мы героически защитили находящуюся в опасности родину», - сказал президент Нагорного Карабаха.

По инициативе АНК на площади Свободы с утра демонстрируются фотографии, плакаты тех лет. Вечером ожидаются выступления, раздастся также звук горна, считающийся символом движения.

Отметим, что в АНК нет точной информации относительно того, будет ли сегодня выступать лидер партии, первый президент независимой Армении Левон Тер-Петросян.

«Тер-Петросян сам решает, приходит и выступает», - сказал Арам Манукян.

Придите и найдите себя на этих фотографиях, сказал Манукян, добавив, что, у граждан, которые благодаря этим фотографиям снова переживут те дни, возможно, проснутся воспоминания, возможно, они наполнятся силой и энергией и поймут, что унижаясь и опуская руки, потеряют страну.

«Придите и найдите себя на этих фотографиях и испытайте гордость перед своими детьми за то, что вы были участниками этого мощного гуманистического, охваченного любовью движения, и этот дух, этот оптимизм, это чувство - быть гражданином унесите с собой. В каждом армянине, гражданине Армении есть этот чувство, этот ген - быть сильным, достойным, стоящим прямо. Попытайтесь его активизировать, и, почему бы и нет, в один прекрасный день произойдет взрыв, в один прекрасный день он их сметет, и эта площадь Свободы вновь станет площадью Свободы», - сказал Манукян.

Проходящие по площади Свободы граждане не оставались равнодушны к фотографиям.

«Я сам приходил, принимал участие в очень воодушевляющих митингах, но постепенно стал безразличным, извините, но постоянно что-то в тебе ломается», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из случайных прохожих, делясь своими воспоминаниями.

А другой прохожий добавил: «Такой радости, такого ликования никогда не было. И что мы сохранили, что потеряли? Арцах мы сохранили, цивилизацию - потеряли».