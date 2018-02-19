Министр: Если Армен Саргсян будет избран президентом, от этого выиграет и сфера образования

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян считает, что если Армен Саргсян станет четвертым президентом Армении, то от этого выиграет страна, а вместе со страной и сфера образования.

Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовался у министра образования и науки, какие именно недостатки или упущения Армен Саргсян увидел в данной сфере, что в ходе встречи с президентом Сержем Саргсяном в прошлую пятницу он выделил сферу образования, подчеркнув, что ей нужно уделять особое внимание, и что будущий президент может сыграть определенную роль в поддержке, поощрении сферы образования.

Левон Мкртчян ответил, что для Армена Саргсяна, имеющего опыт в Кембридже, особенно важны вопросы высшего образования. «Я принимал участие в его встрече с АРФД в качестве члена Верховного органа партии. Мы говорили об образовании. Мы достигли качественного уровня, когда форма должна быть полностью заполнена содержанием. В Армении в основном есть проблема возвращения к качеству высшего образования и естественных наук, а также проблема изменения управления, менеджмента образования», - отметил министр образования и науки.

Корреспондент Радио Азатутюн напомнил Левону Мкртчяну о том, что на прошлой неделе студенты Ереванского государственного университета подняли вопрос отсутствия элементарных предметов гигиены в вузах при том, что они платят за образование. Они, в частности, провели акцию по сбору туалетной бумаги.

Левон Мкртчян ответил, что студенты должны быть требовательными, поскольку все делается именно за счет их платы за обучение и для них. «Туалеты в университете должны быть в хорошем состоянии, и условия должны быть обеспечены... Если у студентов есть проблемы, они их поднимают. Ректор или ректорат должны заниматься этим. Я не вижу здесь чего-то необычного, но и не считаю это маловажным», - подчеркнул министр образования и науки Армении.