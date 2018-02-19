Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабахский вопрос

Серж Саргсян: Проблема Карабаха может решиться, если руководство Азербайджана откажется от своих нереалистичных ожиданий»

Президент Армении Серж Саргсян во время обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности, 17 февраля 2018 г.

«Проблема Карабаха может решиться, и Вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство Вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров».

Так президент Армении Серж Саргсян ответил на вопрос первого секретаря посольства Азербайджана в Германии Сади Джафарова в ходе обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно пресс-службе главы армянского государства, Сади Джафаров в своем вопросе, в частности, спросил:«Господин президент, как Вы думаете, на Южном Кавказе у нас сейчас есть программы регионального развития? И нормально ли, что Армения сейчас вне этих программ, особенно энергетических и транспортных?»

«Если бы не было политики этнических чисток со стороны Армении в отношении Азербайджана, то вероятно сегодня Армения могла бы извлекать пользу из этих региональных программ, - продолжил свой вопрос-выступление азербайджанский дипломат, добавив: - Здесь я должен отметить, что лично мои корни из Карабаха, да, это так, и Вы должны обязательно понимать, что без решения конфликта Армения не сможет быть полноценным участником в регионе и не будет участником региональных программ, иначе, как азербайджанское население вернётся на территории, находящиеся под властью Азербайджана. Когда Армения намерена участвовать в этих программах, и когда я вернусь к себе домой?»

В ответ президент Армении Серж Саргсян сказал: «Прежде всего, очень благодарен за эту цепочку вопросов, заданную моим земляком, потому что и я корнями из Карабаха. Но хочу сначала задать один вопрос, немного риторический вопрос, а как Вы думаете, если президент Вашей страны выдвигает территориальные претензии в отношении Еревана, 2800-летие которого мы будем отмечать в октябре месяце, как может решиться проблема Карабаха?

Проблема Карабаха может решиться, и Вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство Вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров. Вы хотите жить свободно, Вы хотите жить в Карабахе. Поверьте, что и карабахцы хотят жить свободно и хотят жить на своей исторической земле, на которой имеют идущее из глубины тысячелетий наследие, и они не хотят, чтобы вы уничтожали это наследие.

А почему несколько районов Азербайджана оказались под контролем сил самообороны Нагорного Карабаха, Вы это очень хорошо знаете. Знаете, что карабахцы всего лишь провели цивилизованным образом референдум, обратились к Верховному Совету Советского Союза – этого требовал действующий закон Советского Союза, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджана перешла в состав Армении. Взамен ваши тогдашние власти попытались оружием задушить это законное требование и желание карабахцев. Кстати, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень положительный подход и сказали, да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. Но на войне плов не раздают, к сожалению. Я ненавижу войну. Однако так получилось, что мы, чтобы защитить себя были вынуждены создать пояс безопасности.

Снова с этой авторитетной трибуны говорю: мы готовы к мирному урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, если вы продемонстрируете здравомыслие – я говорю не о народе Азербайджана, речь о руководстве Азербайджана – и действительно сядете за стол переговоров и поймёте, что эта проблема может решиться только и только на основании компромиссов. Я не хочу отнимать время участников, просто хочу сказать, что пора отрезвиться. Ереван имеет 2800-летнюю историю, армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живёт на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа. Благодарю Вас за эту цепочку вопросов».

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG