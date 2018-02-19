Серж Саргсян: Проблема Карабаха может решиться, если руководство Азербайджана откажется от своих нереалистичных ожиданий»

«Проблема Карабаха может решиться, и Вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство Вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров».

Так президент Армении Серж Саргсян ответил на вопрос первого секретаря посольства Азербайджана в Германии Сади Джафарова в ходе обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно пресс-службе главы армянского государства, Сади Джафаров в своем вопросе, в частности, спросил:«Господин президент, как Вы думаете, на Южном Кавказе у нас сейчас есть программы регионального развития? И нормально ли, что Армения сейчас вне этих программ, особенно энергетических и транспортных?»

«Если бы не было политики этнических чисток со стороны Армении в отношении Азербайджана, то вероятно сегодня Армения могла бы извлекать пользу из этих региональных программ, - продолжил свой вопрос-выступление азербайджанский дипломат, добавив: - Здесь я должен отметить, что лично мои корни из Карабаха, да, это так, и Вы должны обязательно понимать, что без решения конфликта Армения не сможет быть полноценным участником в регионе и не будет участником региональных программ, иначе, как азербайджанское население вернётся на территории, находящиеся под властью Азербайджана. Когда Армения намерена участвовать в этих программах, и когда я вернусь к себе домой?»

В ответ президент Армении Серж Саргсян сказал: «Прежде всего, очень благодарен за эту цепочку вопросов, заданную моим земляком, потому что и я корнями из Карабаха. Но хочу сначала задать один вопрос, немного риторический вопрос, а как Вы думаете, если президент Вашей страны выдвигает территориальные претензии в отношении Еревана, 2800-летие которого мы будем отмечать в октябре месяце, как может решиться проблема Карабаха?

Проблема Карабаха может решиться, и Вы, хотя я немножко сомневаюсь в этом, можете вернуться в Карабах или прилегающие районы только и только в том случае, если руководство Вашей страны отрезвится и откажется от своих нереалистичных ожиданий относительно исхода переговоров. Вы хотите жить свободно, Вы хотите жить в Карабахе. Поверьте, что и карабахцы хотят жить свободно и хотят жить на своей исторической земле, на которой имеют идущее из глубины тысячелетий наследие, и они не хотят, чтобы вы уничтожали это наследие.

А почему несколько районов Азербайджана оказались под контролем сил самообороны Нагорного Карабаха, Вы это очень хорошо знаете. Знаете, что карабахцы всего лишь провели цивилизованным образом референдум, обратились к Верховному Совету Советского Союза – этого требовал действующий закон Советского Союза, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область из состава Азербайджана перешла в состав Армении. Взамен ваши тогдашние власти попытались оружием задушить это законное требование и желание карабахцев. Кстати, должен сказать, что в то время все европейские структуры проявили очень положительный подход и сказали, да, Нагорный Карабах должен самоопределиться. Но на войне плов не раздают, к сожалению. Я ненавижу войну. Однако так получилось, что мы, чтобы защитить себя были вынуждены создать пояс безопасности.

Снова с этой авторитетной трибуны говорю: мы готовы к мирному урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, если вы продемонстрируете здравомыслие – я говорю не о народе Азербайджана, речь о руководстве Азербайджана – и действительно сядете за стол переговоров и поймёте, что эта проблема может решиться только и только на основании компромиссов. Я не хочу отнимать время участников, просто хочу сказать, что пора отрезвиться. Ереван имеет 2800-летнюю историю, армянский народ, как минимум, пять тысяч лет живёт на своей исторической территории, и Азербайджан или другие народы, которые Бог знает, когда начали сами себя идентифицировать, не могут сломать волю армянского народа. Благодарю Вас за эту цепочку вопросов».