Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции – Серж Саргсян

«Переговоры по протоколам велись, исходя из существующих условий. Если Турция хочет ждать других условий и только потом ратифицировать протоколы, то она очень ошибается. В новых условиях должен обсуждаться новый документ», - заявил президент Армении Серж Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно пресс-службе главы армянского государства, находящийся в Германии с рабочим визитом президент Армении Серж Саргсян на конференции говорил также о внешней политике Армении в существующих геополитических условиях, об эффективном сотрудничестве Армении в рамках интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе и ЕС, о проблемах и вызовах в регионе с точки зрения безопасности и в этом контексте о переговорном процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта могут служить примером того, как Россия, ЕС и Соединенные Штаты могут позитивно сопоставлять свои позиции во имя международного мира и безопасности. Мы хотим, чтобы подобное сходство [позиций] проявлялось чаще», - в частности, заявил Серж Саргсян.

В своем выступлении президент Армении затронул также армяно-турецкие протоколы, подчеркнув, что Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией. Серж Саргсян заявил, что Армения сделала все для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, но протоколы по нормализации, подписанные между Арменией и Турцией в 2009 году, остались на бумаге.

«Турция не только не ратифицировала их, но также выдвинула предусловия, которые не имеют никакого отношения к протоколам. Это было не что иное, как провал исторической возможности. Азербайджан ли препятствует Турции в установлении отношений с Арменией, как многие нас пытаются убедить? Нет, главным препятствием является отсутствие политической воли у лидеров Турции», - заявил президент Армении.

«Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции. Переговоры по протоколам велись, исходя из существующих условий. Если Турция хочет ждать других условий и только потом ратифицировать протоколы, то она очень ошибается. В новых условиях должен обсуждаться новый документ. Армения не говорит на языке предусловий, но и не принимает предусловий от кого-либо», - подчеркнул Серж Саргсян.