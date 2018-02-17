Обзор прессы за 17 февраля

В центре внимания армянской прессы вопрос конституционности порядка ожидаемого избрания Армена Саргсяна на пост президента.

Констатируя, что Армен Саргсян согласился баллотироваться на пост президента, и что Грайр Товмасян наверняка станет председателем Конституционного суда, газета «Жаманак» пишет: «Таким образом, мы видим, что в Армении происходит довольно крупная перестановка внутри власти, по всей видимости, при премьерстве Сержа Саргсяна. Здесь есть один ключевой вопрос: если Серж Саргсян не отходит от руля государства, имеют ли существенное значение остальные изменения?... Надо заметить, что ситуация здесь относительная. С одной стороны, очевидно, что несменяемое управление Сержа Саргсяна является отсутствием изменений, но, в конце концов, меняются люди, и это не может не привести к влиянию человеческого фактора».

В газете «Жоговурд» читаем: «Выборы президента в парламенте состоятся в начале марта, но уже есть сомнения по поводу легитимности его избрания Национальным собранием. Дело в том, что согласно статье 125 новой Конституции президент Армении избирается Национальным собранием. Однако эта статья Конституции еще не вступила в силу. Согласно переходным положениям, 5 глава Конституции, где также находится статья 125, вступит в силу в день вступления в должность нового президента. Получается, что новый президент также должен быть избран по старой системе – прямым голосованием народа… Таким образом, Армен Саргсян станет очередным президентом, легитимность избрания которого можно поставить под сомнение».

Тему продолжает газета «Грапарак»: «История президентских выборов в Армении показывает, что если в верхушке решат, что на данный момент претендент на должность важнее, чем Конституция, то требования Основного закона можно спокойно обойти, тем более, если учесть, что такой опыт уже есть. В 1998 году, когда Роберт Кочарян претендовал на пост президента, он должен был к тому моменту 10 лет являться гражданином Армении и столько же лет постоянно проживать в республике. Приглашенного из Карабаха Кочаряна ЦИК, однако, без проблем зарегистрировал кандидатом».