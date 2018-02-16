Грайр Товмасян выдвинут кандидатом в члены Конституционного суда

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян сегодня выдвинул кандидатуру Грайра Товмасяна, представляющего правящую Республиканскую партию Армении (РПА), на должность члена Конституционного суда.

С 1 февраля прекращены полномочия члена Конституционного суда Кима Балаяна, и вместо него Национальное собрание должно назначить нового члена.

Грайр Товмасян сегодня также подал в отставку с должности председателя постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам. Его на этой должности заменит бывший генеральный прокурор Армении Геворк Костанян.

Депутаты бурно приветствовали известие о выдвижении Грайра Товмасяна в качестве кандидата в члены КС. Означает ли подобная реакция, что после назначения на должность члена Конституционного суда Грайр Товмасян займет должность председателя этого суда?

Пресса уже долгое время пишет о том, что по истечении срока полномочий нынешнего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна именно Грайр Товмасян будет назначен председателем Конституционного суда, а Гагик Арутюнян займет должность председателя Высшего судебного совета, который будет создан после 9 апреля.

Срок полномочий действующего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна истекает 2 марта, когда ему исполнится 70 лет. Затем в 30-дневный срок должен быть избран новый председатель Конституционного суда. То есть, выборы могут состояться в период с 24 марта по 16 апреля.

Здесь, однако, есть одна тонкость: поскольку некоторые положения принятой в 2015 году Конституции, в том числе и положение, касающееся Конституционного суда, вступают в силу после 9 апреля, когда истекает срок полномочий действующего президента Армении, то день выборов имеет большое значение с точки зрения того, по какой избирательной системе и на какой срок будет избран новый председатель КС.

Если выборы председателя Конституционного суда будут проведены до 9 апреля, будет действовать положение принятой еще в 2005 году Конституции, согласно которому правом избирать председателя Конституционного суда обладает Национальное собрание. А избранный председатель будет оставаться на этом посту до тех пор, пока ему не исполнится 65 лет. Если же выборы председателя Конституционного суда будут назначены после 9 апреля, будет действовать уже Конституция, принятая в 2015 году, согласно которой Конституционный суд сам избирает президента сроком на 6 лет и без права на переизбрание.

Сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, по какой системе будут проведены выборы председателя КС, Грайр Товмасян сказал, что его изберет Национальное собрание.

Означает ли это, что Грайр Товмасян уже знает, что выборы нового председателя Конституционного суда будут проведены до 9 апреля?

На этот вопрос Товмасян ответил: «Я неверно понял Ваш вопрос. Если выборы пройдут до 9 апреля, то его изберет Национальное собрание, если это произойдет после 9 апреля, то Конституционный суд».

Примечательно, что до интервью в Национальном собрании Грайр Товмасян долгое время находился в кабинете депутата-республиканца Араика Григоряна, где находялся также ряд других депутатов от РПА. И хотя журналисты заметили проносимые внутрь рюмки для коньяка, Грайр Товмасян отрицал, что у них был повод что-то праздновать. «Мы всего лишь пили кофе», - сказал он.

На вопрос, изменит ли он или продолжит традиции Конституционного суда, в особенности стиль принятия решений, которые дают повод для самых различных и зачастую взаимоисключающих комментариев, Товмасян ответил: «Я по своим взглядам реформатор, а также немного консерватор. Нужно сохранить все то хорошее, что есть, и нужно изменить то, что необходимо изменить».

Члена Конституционного суда Национальное собрание изберет, вероятно, в ходе следующей четырехдневной сессии.