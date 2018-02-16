Армен Саргсян заверил, что не имеет ни бизнеса, ни доходов

Номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидат в президенты Армении, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян сегодня на встрече с представителями гражданского общества заверил, что не имеет ни бизнеса, ни доходов.

Отметим, что в ходе продлившейся около трех часов встречи Саргсян обсудил с правозащитниками и представителями общественных организаций вопросы, связанные со сроками его отказа от гражданства Великобритании, причинами незадекларирования его доходов и доходов его супруги, а также с его бизнесами.

После встречи директор антикоррупционного центра Transparency International Сона Айвазян сообщила Радио Азатутюн, что Армен Саргсян заверил их, что у него нет ни бизнеса, и ни доходов.

​«Он ответил, что у него нет бизнеса, и те бизнесы, которые связывают с его именем, в основном ведут его сыновья. И доходов у него тоже нет, с течением времени он смог получить довольно высокооплачиваемую работу и накопил средства», - рассказала Айвазян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему Саргсян и его жена не задекларировали свои доходы, Сона Айвазян ответила, что Саргсян сказал, что не сделал этого, потому что сейчас у него нет оплачиваемой работы и, соответственно, нет доходов.

Кстати, согласно сайту Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, Армен Саргсян в последний раз подавал декларацию в 2016 году, какой-либо информации о его доходах нет, вместо этого кандидат в президенты от Республиканской партии задекларировал денежные средства, которые составили более 6 млн евро.

Что касается его жены Нуне Саргсян, то она также не задекларировала какой-либо доход, лишь отметив, что имеет 850 тыс. евро.

Отметим, что около двух десятков общественных и правозащитных организаций направили Армен Саргсяну письмо с требованием предъявить официальную справку, которая бы подтвердила прекращение с его стороны гражданства Великобритании, а кроме того официальную справку о передаче его бизнесов в доверительное управление, о его доходах и доходах его жены, в том числе полученных от бизнесов, а также обоснование того, почему они не были задекларированы с 2013 года и по сей день.

По словам директора антикоррупционного центра Transparency International Соны Айвазян, касаясь вопроса о гражданстве, Армен Саргсян вновь заверил, что отказался от подданства Великобритании еще в 2011 году.

Отметим, что, согласно Конституции, президентом Армении может быть избран человек, который на протяжении последних 6 лет был только гражданином Республики Армения.

«Он утверждает, что в 2011 году отказался от гражданства, и в тех документах, которые есть в Интернете, просто по инерции продолжали указывать его британское гражданство. Знаете, мы не можем, конечно, проверить все это, чтобы мы могли быть удовлетворены или нет. В любом случае, он пообещал также публично заявить об этом. Наверное, он уже сам решит, как именно представить обоснование, в любом случае, он пообещал, что даст на это ответ», - сказала Айвазян.