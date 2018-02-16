Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Армен Саргсян заверил, что не имеет ни бизнеса, ни доходов

Армен Саргсян (архив)

Номинированный правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидат в президенты Армении, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян сегодня на встрече с представителями гражданского общества заверил, что не имеет ни бизнеса, ни доходов.

Отметим, что в ходе продлившейся около трех часов встречи Саргсян обсудил с правозащитниками и представителями общественных организаций вопросы, связанные со сроками его отказа от гражданства Великобритании, причинами незадекларирования его доходов и доходов его супруги, а также с его бизнесами.

После встречи директор антикоррупционного центра Transparency International Сона Айвазян сообщила Радио Азатутюн, что Армен Саргсян заверил их, что у него нет ни бизнеса, и ни доходов.

Сона Айвазян
Сона Айвазян

​«Он ответил, что у него нет бизнеса, и те бизнесы, которые связывают с его именем, в основном ведут его сыновья. И доходов у него тоже нет, с течением времени он смог получить довольно высокооплачиваемую работу и накопил средства», - рассказала Айвазян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему Саргсян и его жена не задекларировали свои доходы, Сона Айвазян ответила, что Саргсян сказал, что не сделал этого, потому что сейчас у него нет оплачиваемой работы и, соответственно, нет доходов.

Кстати, согласно сайту Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, Армен Саргсян в последний раз подавал декларацию в 2016 году, какой-либо информации о его доходах нет, вместо этого кандидат в президенты от Республиканской партии задекларировал денежные средства, которые составили более 6 млн евро.

Что касается его жены Нуне Саргсян, то она также не задекларировала какой-либо доход, лишь отметив, что имеет 850 тыс. евро.

Отметим, что около двух десятков общественных и правозащитных организаций направили Армен Саргсяну письмо с требованием предъявить официальную справку, которая бы подтвердила прекращение с его стороны гражданства Великобритании, а кроме того официальную справку о передаче его бизнесов в доверительное управление, о его доходах и доходах его жены, в том числе полученных от бизнесов, а также обоснование того, почему они не были задекларированы с 2013 года и по сей день.

По словам директора антикоррупционного центра Transparency International Соны Айвазян, касаясь вопроса о гражданстве, Армен Саргсян вновь заверил, что отказался от подданства Великобритании еще в 2011 году.

Отметим, что, согласно Конституции, президентом Армении может быть избран человек, который на протяжении последних 6 лет был только гражданином Республики Армения.

«Он утверждает, что в 2011 году отказался от гражданства, и в тех документах, которые есть в Интернете, просто по инерции продолжали указывать его британское гражданство. Знаете, мы не можем, конечно, проверить все это, чтобы мы могли быть удовлетворены или нет. В любом случае, он пообещал также публично заявить об этом. Наверное, он уже сам решит, как именно представить обоснование, в любом случае, он пообещал, что даст на это ответ», - сказала Айвазян.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG