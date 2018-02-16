Экс-министр иностранных дел Азербайджана: Новые идеи посредников – поэтапное решение «небольшими пакетами»

Согласно анализу бывшего министра иностранных дел Азербайджана Тофика Зульфугарова, утечки с последнего раунда переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в частности со встречи в Кракове, показывают, что новые идеи, представленные сопредседателями Минской группы ОБСЕ, являются поэтапным урегулированием «небольшими пакетами».

В анализе, опубликованном на своей странице в Facebook, Зульфугаров написал, что урегулирование «небольшими пакетами» подразумевает «освобождение одного или двух районов Азербайджана», а взамен будут фиксироваться некие части политического статуса Карабаха, скажем, будущая налоговая система Карабаха. И в такой логической последовательности взамен освобождения каждого района будут признаваться и фиксироваться отдельные сегменты политического статуса Карабаха – избирательная система, внешние связи и так далее.

Принимая во внимание решение о переносе президентских выборов в Азербайджане с октября на апрель, Зульфугаров считает, что в переговорном процессе могут происходить «обнадеживающие подвижки в кавычках», что он считает неприемлемым для Азербайджана.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана пишет, что с инициативой урегулирования конфликта «небольшими пакетами» выступил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров, который в свое время был убран с этой миссии по требованию бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Но вот, как отмечает он, эти идеи снова появились в Кракове. По словам Тофика Зульфугарова, «объяснение простое: театру под названием «Минская группа» нужны новые декорации для бесконечного представления, называемого «переговоры»».

Тофик Зульфугаров был министром иностранных дел Азербайджана в 1998-1999 годах во время президентства Гейдара Алиева.

К его посту в Facebook есть ряд комментариев, в том числе от депутата Расима Мусабекова, который недавно дал интервью армянскому информагентству «Арминфо». Мусабеков написал в Facebook, что без принципиального определения статуса Карабаха бессмысленно обсуждение и признание отдельных элементов статуса.