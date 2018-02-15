Комиссия по экономическим вопросам дала отрицательное заключение предложению «Елк»

Законодательное предложение фракции «Елк» об отмене налоговых поправок, приведших к инфляции и снижению доходов населения, сегодня в парламентской комиссии по экономическим вопросам получило отрицательное заключение, хотя число голосов «за» и «против» было равным.

Будет ли вопрос обсуждаться завтра на внеочередном заседании или нет - зависит от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА): если члены этой фракции явятся на заседание, то оно состоится, если нет, тогда не будет кворума и вопрос обсужден не будет. Однако даже в случае кворума и обсуждения вопроса еще не было случая, когда бы законопроект, получивший в комиссии отрицательное заключение, был принят на пленарном заседании.

Внеочередное заседание созвала парламентская оппозиция: фракции «Елк» и «Царукян» собрали необходимое число подписей. В законопроекте предлагается внести две поправки: снижение до прежнего уровня акцизных ставок, в особенности приведших к росту цен на рынке топлива, и пересмотр закона, повышающего подоходный налог для части населения.

Оппозиция предлагает для граждан, получающих зарплату до 150 тыс. драмов, снизить ставку подоходного налога с 23% до 21%, для тех, кто получает от 150 тыс. до 450 тыс. драмов, снизить ставку подоходного налога с ныне действующих 28% до 26%, а для тех, кто получает от 450 тыс. до 2 млн драмов, установить ставку подоходного налога на уровне 28%.

Глава фракции «Елк» Никол Пашинян сказал, что этот проект не является проектом их мечты, однако добавил, что «по крайней мере, он оставит гражданам средства для противостояния двузначной инфляции».

«Мы говорим, что инфляция возложила огромное бремя на граждан Республики Армения. И мы говорим: давайте оставим, по оценкам экспертов, около 35-40 млрд драмов в карманах граждан, чтобы они могли противостоять инфляции», - отметил оппозиционный депутат.

По словам Пашиняна, в реальности инфляция составляет около 22%, в то время как по официальным данным она составляет всего 2,6%.

Представитель правительства, заместитель министра финансов Давид Ананян объяснил, что они провели налоговые реформы, которые возложили финансовое бремя на бюджет, и у них было два варианта изыскать недостающие средства: взять их у производителей либо у потребителей. Они выбрали второй вариант, по словам замминистра, чтобы не навредить экономике.

Микаел Мелкумян из фракции «Царукян» возразил: эти экономические правила не действуют в стране, бедность в которой составляет 30%. «И без того за все платят потребители», - отметил он.

А Сергей Багратян из той же фракции заметил, что правительство идет по неверному пути: «Перед нами, как отметил г-н Пашинян, стоит задача решить проблему 70% населения. Вы ставите задачу не задеть интересы 30%, а 70% ежедневно ставите в тяжелую ситуацию».

Председатель комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян сказал, что в годы экономического кризиса государство накопило долги для того, чтобы выполнить свои социальные обязательства, и на какой-то период это было оправдано, однако продолжать эту политику правительство больше не может.