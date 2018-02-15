Депутаты парламента Армении задекларировали 293 млн долларов

293 миллиона долларов – именно такую сумму задекларировали депутаты Национального собрания 6-го созыва при вступлении в должность.

Первое место занимает Гагик Царукян, у которого в три раза больше денежных средств и заимствований, чем у всех остальных 104 депутатов вместе взятых. Его денежные средства и заимствования составляют около 222 млн долларов.

Согласно докладу, опубликованному сегодня изучающей деятельность парламента организацией «Мониторинг НС», Царукян в течение четырех месяцев, предшествовавших получению мандата, задекларировал доход в размере 24 млн 614 тыс. долларов.

В целом в парламенте насчитывается 11 депутатов-долларовых миллионеров, 6 – во фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) и 5 – во фракции оппозиционного блока «Царукян».

За Гагиком Царукяном следуют члены РПА Самвел Алексанян – 8 млн долларов, Ашот Арсенян - 7,5 млн долларов, Араик Григорян - 4,8 млн долларов.

Кстати, задекларированнные 293 млн долларов - это не все имущество депутатов. Роскошные особняки, дорогие автомобили, бизнесы, гостиничные комплексы и другие объекты не декларируются в качестве денежных средств.

В опубликованном сегодня докладе также отмечается, что в Армении, переходящей к парламентской форме правления, соотношение законодательных инициатив парламент-правительство пока не изменилось. Около 90 процентов из 254 законов, принятых в ходе последних двух сессий парламента, представило правительство. Парламент в течение 6 дней внеочередных заседаний успел провести 220 голосований.

По утверждению оппозиционного депутата Артака Зейналяна, этот ускоренный режим существенно повлиял на содержание законов. «Иногда в пакет входят законы, которые даже не прошли в первом чтении», - отметил он.

Больше всех «против» голосовала оппозиционная фракция «Елк». Фракция «Царукян» больше всех воздерживалась, а РПА больше всех голосовала «за».

Десятку депутатов, пропустивших больше всего заседаний, вновь возглавил Гагик Царукян. Согласно докладу, он не участвовал в более чем 260 голосованиях. Второе место заняла Нора Арустамян из той же фракции, на третьем месте Эдмон Марукян из «Елк».

В Национальном собрании 6-го созыва также много «молчаливых» депутатов. Несмотря на переход к парламентской модели управления, 40 из 105 депутатов не задали ни одного вопроса и ни один раз не выступили, лишь голосовали. Из этих 40 депутатов 26 человек - республиканцы, которые составляют почти половину фракции.

«Подавляющее большинство «молчаливых» депутатов являются просто голосующими политического большинства. И их присутствие в Национальном собрании не имеет никакого отношения к депутатской деятельности», - сказал Артак Зейналян.

Депутат-республиканец Рустам Махмудян не разделяет критику оппозиции, уверяя, что «молчаливые» депутаты их фракции проявляют активность иным образом: «Большая часть указанных депутатов преимущественно проводит ежедневную работу со своими избирателями. И если вы немного проанализируете статистические данные, то увидите, что именно территориальные депутаты предпринимают шаги для решения проблем, волнующих их избирателей».

Кстати, согласно докладу, депутат-республиканец Ашот Арсенян получил в подарок 6 млн долларов, а другой депутат от РПА Эрмине Нагдалян взяла кредит в размере 270 млн драмов.