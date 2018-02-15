Работники ИТ-сферы протестуют против увеличения налогового бремени, утверждая, что это «лишь подстегнет утечку кадров»

Увеличение налогового бремени приведет к утечке мозгов из Армении, считают представители сферы информационных технологий.

Сотрудник компании «Synopsys Armenia» Сергей Каграманян говорит: «Это та сфера, где все сотрудники работают, будучи официально оформленными, то есть, не в тени. ИТ-сфера из-за своей честности оказывается в ловушке. Как будто цирковое представление. Становится противно от всего этого, больше нет ни охоты, ни настроения, и люди эмигрируют и уходят работать в другие международные организации. Каждый чиновник, связанный с налоговыми органами, говорит, что ИТ-сфера должна быть объявлена приоритетной отраслью. Это означает, что в этой сфере будут добавлены новые налоги».

Согласно вступившему в силу с 1 января этого года новому Налоговому кодексу, подоходный налог для лиц, получающих зарплату в размере от 150 тыс. до 2 млн драмов, с 26% повысился до 28%. Те, кто получают более 2 млн драмов, облагаются налогом по ставке 36%.

А с июля этого года, когда в полную силу начнет действовать обязательная накопительная пенсионная система, все работающие граждане, родившиеся после 1 января 1974 года, должны будут из своей зарплаты перечислять 5% в пенсионные фонды. Сейчас в накопительной пенсионной системе участвуют только государственные служащие, вновь ходящие на рынок труда и добровольцы.

Другой сотрудник «Synopsys Armenia» Карен Арутюнян говорит, что многие из его коллег уже эмигрировали из-за созданных в Армении неблагоприятных условий. «Взять, к примеру, наше учреждение: каждый год по нескольку человек уезжают. Наши власти, те, кто принимают решения, должны думать чуть глубже, стоит ли вносить такие изменения и способствовать утечке и без того скудных ресурсов, еще более ослабляя ИТ-сферу», - сказал Карен Арутюнян.

Обеспокоенные увеличением налогового бремени представители ИТ-сферы инициировали сбор подписей, к которому уже присоединились более 1000 человек. Инициатор сбора подписей инженер Севак Цатурян также направил письмо премьер-министру Карену Карапетяну, выразив в нем озабоченность специалистов. Представители сферы утверждают, что при принятии решений необходимо было, прежде всего, учесть мнение налогоплательщиков.

«Мне кажется, что они даже не произвели расчетов того, сколько специалистов из-за этого закона покинут страну. Это единственная сфера, которая дышит, и на нее они хотят положить камень», - сказал инженер.

Программист Карен Авакян, который также присоединился к петиции, отмечает, что у них нет доверия к власти.

«Многолетний опыт показывает, что подобным образом действий ни к чему хорошему мы не приходим. Если бы я был уверен, что эти деньги послужат своей цели, я бы не выражал недовольства и не присоединился к сбору подписей. Более того, мы были бы готовы платить больше налогов. А в этом случае ты понимаешь, что некоторые чиновники, олигархи обогащаются, а ты беднеешь», - говорит Карен Авакян.

Не будучи в состоянии бороться с тенью, власть выбрала этот вариант, сделав своей мишенью работающую в налоговом поле сферу информационных технологий, считает сотрудник другой крупной ИТ-компании, программист Ваан Тадевосян, добавляя, что новый Налоговый кодекс нуждается в пересмотре. «Не могут заставить олигархов платить налоги и пытаться собрать деньги с тех людей, которые, хотят того или нет, будут платить, и ставка сделана именно на этих людей, потому что они хорошие граждане», - сказал он.

Представители ИТ-сферы не исключают, что в ближайшее время прибегнут к массовым акциям протеста.

Напомним, что ИТ-сфера признана в Армении приоритетным направлением. По данным Министерства транспорта, связи и информационных технологий, этот сектор экономики образует около 5% ВВП. За последние годы в данной сфере был зарегистрирован в среднем 30-процентный рост.